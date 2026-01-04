Joshua se vratio u London i oglasio prvi put od nesreće

Podijeli :

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Anthony Joshua zadobio je lakše tjelesne ozljede u prometnoj nesreći u Nigeriji u kojoj su poginuli boksačevi treneri Sina Ghami i Latif Latz Ayodele.

Joshua se vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi u nedjelju prisustvovao komemoracijama za svoje prijatelje, a prvi put se od nesreće oglasio i na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu je objavio fotografije na kojima je okružen ožalošćenim članovima obitelji, uz poruku: “Čuvar mog brata.”

Joshuin glasnogovornik ranije je opisao poginule kao “bliske prijatelje i integralne članove Anthonyjevog tima”.