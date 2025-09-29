Jon Jones se vraća iz mirovine i predvodi UFC-ov događaj u Bijeloj kući?!

Jones se u lipnju oprostio od sporta, no nakon Trumpove najave priredbe poručio je da želi sudjelovati. White zasad odbacuje tu mogućnost, ističući Jonesove pravne i dopinške probleme, no Cejudo je uvjeren da će s vremenom promijeniti mišljenje:

Delija nakon brutalne pobjede već ima novu borbu u UFC-u Jones se nije sam umirovio, UFC ga potjerao nakon novog skandala?

“Dana White će popustiti. On će Jonu Jonesu dati tu priliku. Razumijem i Danin stav, jer Jon je divlji čovjek, uvijek nešto može poći po zlu. Njegov dosje govori dovoljno. Volim ga, ali idemo pričati o činjenicama”, rekao je Cejudo.

Kamaru Usman upozorio je da je teško ponovno izgraditi povjerenje u Jona Jonesa. Podsjetio je kako je Jones odbio ugovor od 30 milijuna dolara za borbu s Tomom Aspinallom, nakon čega je objavio odlazak u mirovinu:

“Volio bih da Jon dobije tu priliku, ali ne možeš se igrati s ovim sportom na način na koji se on igrao, pa očekivati da će ti Dana opet vjerovati i dati najveću pozornicu. To jednostavno ne ide tako”, rekao je Usman.

Cejudo smatra da bi idealan scenarij bio da Jones predvodi glavnu borbu eventa, jer bi ona imala snažan povijesni značaj: