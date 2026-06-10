Umro litvanski košarkaški trener Vladas Garastas

U dobi od 95. godina umro je litvanski košarkaški trener Vladas Garastas, objavio je Litvanski košarkaški savez.

Garastas je predvodio Litvu do brončanih medalja na olimpijskim igrama 1992. i 1996., te do srebra na europskom prvenstvu 1995. godine.

Prije dolska na izborničku klupu Litve vodio je sovjetsku reprezentaciju s kojom je na SP-u 1990. zauzeo drugo mjesto.

U klupskoj karijeri najviše je vremena proveo na trenerskoj klupi Žalgirisa s kojim je od 1985. do 1987. tri puta bio prvak Sovjetskog Saveza. Još pet puta je završio na drugom mjestu.

Garastas je bio i predsjednik Litvanskog košarkaškog saveza od 2003. do 2011. godine. U tom razdoblju Litva je postala europski prvak 2003., a četiri godine kasnije bila je brončana. Broncu je osvojila i na svjetskom prvenstvu 2010. godine.