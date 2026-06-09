Federer se vraća na teren: Legendarni Švicarac ponovo igra na US Openu

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Guliver

Gotovo istovremeno, dvije mega legende svjetskog tenisa vraćaju se na teren. Istog dana u kojem je Serena Williams održala svoju prvu povratničku konferenciju za medije, objavljena je informacija i da će Roger Federer ponovo zaigrati tenis.

Rođeni 1981. godine, Amerikanka i Švicarac su suvereno dominirali prvim desetljećima ovog milenija. Ona je ostala rezultatski neprikosnovena u ženskoj konkurenciji, njega su na muškoj strani ljestvice brojem Grand Slam titula kasnije pretekli Rafael Nadal i Novak Đoković, ali njegovoj karizmi vjerojatno najpopularnijeg tenisača u povijesti ništa nije moglo naškoditi.

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Za razliku od Serene, o čijem se povratku mjesecima nagađalo i koja se vraća u vrhunsku natjecateljsku konkurenciju već ovog tjedna u Londonu, Roger će na teren istrčati u sklopu spektakularne egzibicije. Na predstojećem US Openu društvo će mu raditi još neke istinske ikone bijelog sporta – Andre Agassi, John McEnroe i Andy Roddick. Svi redom bivši šampioni njujorškog turnira odigrat će meč 25. kolovoza, u tjednu kada su na rasporedu kvalifikacije za glavni ždrijeb.

“US Open je za mene uvijek bio jedan od najposebnijih turnira”, istaknuo je Federer u razgovoru za Forbes. “Tamo sam doživio mnogo nezaboravnih trenutaka. Stadion Arthur Ashe je mjesto koje mi izuzetno puno znači. Uvijek mi je nedostajala tamošnja atmosfera i osjećaj nevjerojatne energije koju navijači donose. Povratak na Arthur Ashe, u društvu Andyja, Andrea i Johna, čini ovaj trenutak još boljim.”

Federer je jedan od rekordera njujorškog Grand Slama u Open eri s pet osvojenih titula, koliko imaju i Pete Sampras te Jimmy Connors. Apsolutni rekorderi su Bill Tilden, William Larned i Richard Sears s po sedam naslova, ali iz vremena od prije jednog stoljeća i više. Novak Đoković i Rafael Nadal trenutačno imaju po četiri trofeja iz New Yorka.

Švicarski velemajstor svoje je pehare u New Yorku osvojio u nevjerojatnoj seriji, uzastopno od 2004. do 2008. godine. Kada je 2009. izgubio dramatično finale od Juana Martína del Potra, nitko nije vjerovao da više nikada neće trijumfirati na Flushing Meadowsu, ali dogodilo se upravo to. Nakon toga odigrao je samo još jedno njujorško finale, u kojem ga je 2015. godine svladao Đoković.

Od Laver Cupa 2022. godine, kada se i službeno umirovio nakon treće operacije koljena, Federer nijednom nije javno izlazio na teren. Više je puta naglasio kako bi volio sudjelovati u egzibicijskim mečevima kada mu to zdravstveno stanje dopusti. Ako je taj trenutak napokon došao, legendarnog Švicarca mogli bismo u budućnosti sve češće gledati u ovakvim atraktivnim ulogama.