VIDEO / Modrić otkrio kada bi trebao skinuti zaštitnu masku

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Hrvatska reprezentacija sinoć je krenula s aerodroma Franje Tuđmana put Amerike, a pri dolasku u Washington i odlaska u obližnju bazu u Alexandriji, medijima se obratio kapetan Vatrenih.

Luka Modrić istaknuo je koliko je sretan što ima priliku igrati na svom petom Svjetskom prvenstvu, 20 godina nakon debija na Mundijalu 2006. godine u Njemačkoj.

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“Ponosan sam da sam tu. Inspiracija je svaki put kada igram za Hrvatsku pogotovo kad su velika natjecanja u pitanju jer znamo koliko to svima nama i našim navijačima znači”, rekao je Modrić pa se osvrnuo na igranje sa zaštitnom maskom.

“Igrao sam nekoliko utakmica s maskom. Vidjet ću hoću li protiv Engleske nastaviti s maskom ili ne. Svaki put se osjećam bolje i mišljenje doktora je pozitivno što se tiče mog oporavka. Dobre su prognoze i smatraju da će mi možda trebati jedino protiv Engleza, a da ću nakon moći igrati bez nje”, poručio je.

Hrvatska je odradila dvije pripremne utakmice uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića prvo su u Rijeci rezultatom 0-2 izgubili od Belgije, a potom su u Varaždinu u zadnjim trenucima dvoboja slavili 2-1 pobjedu nad Slovenijom.

Prvu utakmicu Vatreni igraju 17. lipnja protiv Engleske, a onda slijede dvoboji s Panamom (24. lipnja) i Ganom (27. lipnja)