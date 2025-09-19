Delija nakon brutalne pobjede već ima novu borbu u UFC-u

Podijeli :

xJosÃ xPrestesx via Guliver

Hrvatski MMA borac Ante Delija nastupit će 1. studenoga na UFC priredbi u Las Vegasu, što je potvrdila i službena stranica najveće svjetske MMA organizacije. U oktogonu će ga dočekati Waldo Cortes-Acosta iz Dominikanske Republike.

Riječ je o okršaju dvojice boraca iz samog vrha teške kategorije. Delija je trenutačno deseti na ljestvici, dok je Cortes-Acosta rangiran kao šesti.

Podsjetimo, Delija je svoj UFC debi imao 6. rujna, kada je u prvoj rundi tehničkim nokautom svladao Poljaka Marcina Tyburu. Budući da u tom meču nije primio ozbiljniju štetu, hrvatski borac se vrlo brzo vraća u oktogon.

Cortes-Acosta u UFC-u ima sedam pobjeda i dva poraza, dok mu je ukupni profesionalni skor 14-2. Slavio je šest puta nokautom, jednom “submissionom” te sedam puta na sudačke kartice, a nikada nije poražen prekidom. Dominikanac je visok 193 cm, u kavez ulazi s oko 118 do 120 kilograma, a raspon ruku mu iznosi 198 cm.

U listopadu puni 34 godine. Prije dolaska u UFC bio je prvak LFA organizacije, a ugovor je osigurao kroz Dana White’s Contender Series. Pobjede je ostvario protiv boraca poput Andreija Arlovskog, Sergeja Spivaka, Ryana Spanna i Robelisa Despaignea, dok su ga porazima zaustavili Marcos Rogerio de Lima i Sergej Pavlovič. Upravo ga je Pavlovič krajem kolovoza svladao jednoglasnom sudačkom odlukom, čime je prekinuo njegov niz od pet uzastopnih trijumfa.