Saznajte sve o kampu Hrvatske na SP-u, Vatreni su odabrali idealno mjesto za pripremu

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xxDamirxSkomrljx via Guliver Image

Sve je spremno za sutrašnji dolazak hrvatske nogometne reprezentacije u američku Alexandriju u saveznoj državi Virginia u kojoj će boraviti za vrijeme prvog kruga Svjetskog prvenstva.

Grad je smješten na obali rijeke Potomac u saveznoj državi Virginiji, svega nekoliko kilometara južno od Washingtona.

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Vodstvo HNS-a i izbornik Zlatko Dalić analizirali su više od 60 mogućih kampova, a nakon što je napravljena kraća lista, izbor je pao na Alexandriju. Igrači će biti smještni u AKA hotelu, a trenirat će u trening centru Biskupske gimnazije (Episcopal High School).

Hotel AKA otvoren je u travnju 2023. godine, a višestruko je nagrađivan za moderan dizajn. Dizajnirao ga je svjetski poznati arhitekt i dizajner Talijan Piero Lissoni. Nalazi se u sjevernom dijelu šarmantnog Starog grada. Samo nekoliko minuta hoda od obale rijeke Potomac.

Hotel, kombinirajući japansku i skandinavsku estetiku sa stilom sredine stoljeća, ima 180 soba i apartmana, od kojih svaki pruža mirno utočište od užurbanih gradskih ulica.

Opremljen je najsuvremenijim konferencijskim centrom, kao i s još dvije dodatne dvorane. Ima moderan fitness centar s mnoštvo sprava, a prostor je ispunjen prirodnim svjetlom iz krovnih prozora. Zanimljivo, hotel ima i kino u kojem će hrvatski igrači moći gledati filmove po izboru, utakmice ili prezentacije.

Zračna luka Ronald Reagan nalazi se na samo šest minuta vožnje od hotela, dok je trening kamp u Biskupskoj gimnaziji koja se nalazi 15-ak minuta vožnje od hotela.

Radi se o jednoj od najprestižnijih privatnih srednjih škola u SAD. Škola je osnovana 1839. godine. Kampus Holy Hill prima 440 učenika, a škola je 100% internatska. Kampus ima 26 zgrada, uključujući sedam akademskih zgrada, deset studentskih domova, zgrade za scenske umjetnosti, smještaj za nastavnike, knjižnicu, kapelica, sportske objekte…

Učenicima se nudi više od 150 kolegija, od kojih je 75 na naprednoj razini. U školi djeluje oko 90 raznih klubova i organizacija, a od 1888. izdaje se i školski mjesečnik. Spomenimo i školarinu, koja je za školsku godinu 2025/26. iznosila 74.900 dolara, a uključuje školarinu, smještaj, hranu te ostale troškove. U akademskoj godini 2024/25. oko 35 % učenika je primalo financijsku pomoć putem preko 100 dodijeljenih fondova za stipendije. Godišnje se dodjeljivalo otprilike 8 milijuna pomoći, s prosječnim iznosom stipendije od oko 54.619 dolara.

Sportski kompleks uključuje nogometni teren, vrhunski fitness centar sa stazom i spravama za kardiovaskularni trening, odlično opremljenu teretanu te jednako kvalitetne prostorije za oporavak, uključujući hidroterapiju, krioterapiju, električnu stimulaciju i ultrazvuk.

Kamp je prošle godine koristio Al Ain tijekom Svjetskog klupskog prvenstva, a 2016. ovdje se pripremala ženska nogometna reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država uoči Olimpijskih igara u Rio de Janeiru.