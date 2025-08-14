Hrgovićev protivnik otvorio paljbu: ‘On hoda okolo napućenih usana poput žene na Instagramu’

Podijeli :

Alan Stanford PMI-5694-0071 via Guliver Images

Britanski boksač podiže tenzije pred borbu s Hrgovićem.

U subotu, 16. kolovoza, Rijad će ugostiti dvoboj hrvatskog teškaša Filipa Hrgovića (33) i britanskog izazivača Davida Adeleyea (28). Bit će to Hrgovićev povratak u ring nakon travanjske pobjede nad Joeom Joyceom, a u profesionalnoj karijeri trenutno ima učinak 18-1, s jedinim porazom od Daniela Duboisa. Taj je poraz doživio u Engleskoj, gdje je i slavio protiv Joycea odlukom sudaca – a sada ga ponovno čeka engleski protivnik.

Adeleye se u boksačkim krugovima smatra autsajderom, no unatoč tome u najavama pokazuje respekt prema Hrgoviću:

“Težak, snažan protivnik. Ima bogato amatersko iskustvo, ali i u profesionalnom boksu je iskusan. Dugo je u igri i dobar je borac, ali on ima dvije ruke i dvije noge, baš kao i ja”,izjavio je britanski boksač.

Svoj najveći adut pronalazi u snažnom lijevom krošeu kojim je već rušio protivnike i često otvarao napadačke serije. U razgovoru za The Stomping Ground, Adeleye je odbacio ideju da ga Hrgović možda podcjenjuje:

“Hrgović sigurno ne bi odradio kompletan trening kamp da me ne smatra ozbiljnom prijetnjom”.

Na sugestiju novinara da hrvatski boksač očito smatra da ga vrijedi izazvati, Adeleye je imao spreman odgovor:

“Točno tako. On misli da je nešto što nije. Hoda okolo napućenih usana poput žene na Instagramu. Umišlja si da je nešto što zapravo nije”.