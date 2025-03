Hrgović se vraća u ring! Iznenadno je dobio priliku boriti se protiv Britanca

Podijeli :

AP Photo/Hassan Ammar via Guliver

Najbolji hrvatski boksač ćese ubrzo ponovno boriti.

Filip Hrgović vraća se u boksački ring, prvi put nakon poraza od Daniela Duboisa. Prilika za povratak stigla je neočekivano, budući da se Dillian Whyte povukao iz borbe protiv Joea Joycea zbog ozljede prsta na treningu.

Whyte i Joyce trebali su se sučeliti 5. travnja u Manchesteru, no Britanac je otkazao meč, čime je ostavio Joycea bez protivnika. Prema pisanju The Suna, zamjena za Whytea bit će upravo Hrgović, kojem će to biti prvi nastup od lipnja prošle godine. Tada je najbolji hrvatski boksač doživio prvi poraz u profesionalnoj karijeri (18-1) od Duboisa.

Hrgović je ranije danas na Instagramu objavio video u kojem uzbuđeno najavljuje svoj povratak u ring.

Joyce (19-3) je ovom borbom planirao isprati gorak okus teškog poraza od Dereka Chisore prošlog ljeta. Iako je imao mogućnost odabrati lakšeg protivnika, odlučio se za ozbiljan izazov u Hrgoviću.

Njih dvojica već su se susreli 2013. godine u amaterskom meču u Londonu, gdje je Joyce pobijedio podijeljenom sudačkom odlukom. Hrgović se donedavno nadao borbi za naslov svjetskog prvaka, no poraz od Duboisa udaljio ga je od te prilike. Sada ima šansu popraviti svoj omjer i ponovno krenuti u lov na titulu.