Hrgović: Mogu biti prvak, a Joyce mora pobijediti ako želi nastaviti u boksu, kao i ja

Bit će to Hrgovićeva prva borba otkako je u lipnju 2024. godine izgubio od Daniela Duboisa (27) u borbi za privremenog prvaka po IBF-u, što mu je bio prvi poraz u profesionalnoj karijeri nakon 17 uzastopnih pobjeda.

Ovo će biti njihov drugi susret, jer su se već 2013. godine sastali u Londonu u amaterskoj borbi, gdje je Joyce slavio podijeljenom sudačkom odlukom. Hrgović je odradio sučeljavanje, a na konferenciji za medije bili su prisutni i David Adeleye i Jeamie Tshikeva, koji će se boriti za naslov britanskog prvaka u teškoj kategoriji.

Hrgović je u razgovoru za iFL TV rekao kako mu se ne sviđaju takvi događaji, dok je voditelj istaknuo kako je hrvatski borac bio potpuno miran.

“Ne sviđaju mi se takve gluposti, to je bilo previše,” rekao je Hrgović, pa govorio o Joyceu: “Promijenili smo se od naše prve borbe. Bio je to dobar meč, on je i dalje jako dobar borac. Obojica ulazimo u meč nakon poraza, motivirani smo.”

Potvrdio je kako je bilo teško nositi se s porazom od Duboisa.

“Nije lako doživjeti poraz u ovom sportu. Bio sam razočaran, ali moram ići dalje,” odgovorio je Hrgović.

“Nisam bio najbolja verzija sebe protiv Duboisa. Puno se loših okolnosti odvilo pred borbu. Dao sam si novu šansu. Želim sebi i drugima dokazati da sam puno bolji i da mogu biti svjetski prvak. Nadam se da ću taj put započeti pobjedom. I dalje želim biti svjetski prvak,” naglasio je Hrgović.

Hrgović smatra da je Joyce u padu, ali da je i dalje kvalitetan borac.

“Mora pobijediti ako želi nastaviti u boksu, kao i ja. Veselim se borbi,” poručio je Hrgović.