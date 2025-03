Hrgović ljutito odbrusio novinaru nakon provokacije: ‘Nije me nokautirao ni rušio, zato mi nemoj to govoriti’

Podijeli :

Alan Stanford PMI-5694-0071 via Guliver Images

Filip Hrgović 5. travnja vraća se među konopce u manchesterskoj Co-op Live Areni, gdje će mu protivnik biti Joe Joyce. Najbolji hrvatski boksač tim je povodom dao intervju za Box Nation, a to je ujedno bio i njegov prvi intervju nakon što je početkom lipnja prošle godine izgubio od Daniela Duboisa (liječničkim) prekidom u osmoj rundi borbe za privremeni (koji je s vremenom postao i "pravi") IBF-ov pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, prenosi Fight Site.

Na samom početku razgovora Hrgović se osvrnuo na nedavni odlazak bivšeg dvostrukog prvaka i jednog od najvećih teškaša svih vremena – legendarnog Georgea Foremana.

“Bio sam vrlo tužan nakon što sam čuo tu vijest jer je on bio jedan od mojih najdražih boraca, istinska legenda i čovjek koji je inspirirao i u ringu i izvan njega. Počivao u miru, bit će zapamćen, to je sigurno”, rekao je 32-godišnji Zagrepčanin, pa na pitanje o tome gdje na svojoj vječnoj “heavyweight” listi smješta Big Georgea, odgovorio:

“TOP 5 sigurno zbog njegovih postignuća u dvije najopakije boksačke ere, u sedamdesetima i devedesetima. U obje te ere on je bio jedan od najboljih boraca i definitivno pripada među TOP 5 svih vremena. Kao što sam rekao, istinska legenda i veliki sportaš”.

U nastavku intervjua fokus je stavljen na Filipovu karijeru, odnosno najprije na poraz od Duboisa, kojeg je naš predstavnik doživio nakon što je odradio nekoliko sjajnih uvodnih rundi i praktično školovao “Dynamitea”, a onda doživio radikalan energetski pad, dok je Britanac nastavio raditi u visokom ritmu i nanositi mu štetu sve dok meč nije prekinut u osmoj dionici.

“Naravno da je bilo teško. Kada izgubite u boksu, to nije kao kad gubite u drugim sportovima. Doista je teško jer dobijete batine pred cijelim svijetom. Trebao sam pobijediti u toj borbi, bio sam vrlo uvjeren da ću ga pobijediti, ali dogodilo se puno loših stvari prije same borbe. Ozlijedio sam se i razbolio prije meča, nisam došao u svojoj najboljoj formi, ali mislio sam da ću pobijediti čak i u takvim okolnostima. Naravno da me pogodilo što sam izgubio, vjerovao sam da je došlo moje vrijeme, da ću ga uništiti, a onda doći i do veće borbe i postati svjetski teškaški prvak”, rekao je teškaš iz Sesveta, pa nastavio:

“Već sam imao dogovoreno da ću, ako pobijedim u toj borbi, boksati s Anthonyjem Joshuom na Wembleyju. Propustio sam veliku priliku i bio sam tužan zbog toga, ali što je, tu je, sve se događa s razlogom. Daniel je odradio sjajan posao protiv Joshue, napravio je nevjerojatan posao vrativši se nakon dva poraza, pobijedio je u tri velike borbe i čestitam mu na tome. Život ide dalje i to je to, ponekad pobijediš, ponekad izgubiš. Ja još uvijek vjerujem da dobro pripremljen mogu pobijediti bilo koga i postati svjetski prvak – moj je cilj i dalje isti”.

Dotaknuo se Hrgović i samog Duboisa, odnosno analize meča s aktualnim IBF-ovim prvakom kraljevske divizije.

“On je definitivno drugačiji borac nego što je bio prije nekoliko godina. Njegov se mentalitet promijenio i čestitam njemu i njegovom timu na toj promjeni. Potpuno je drugačiji čovjek, ranije smo ga viđali da odustaje, a u ove posljednje tri borbe je bio pravi ratnik koji se bori i koji ne odustaje. Pogodio sam ga s nekim dobrim udarcima, ali on je nastavio ići prema naprijed i odradio je dobru borbu. Također, kao što sam rekao, smatram da nisam bio u najboljoj formi, a i previše olako sam ga shvatio te sam ga podcijenio. Mislio sam da će to biti puno lakša borba za mene i da ću ga nokautirati. Prije svega, smatram da sam trebao odgoditi borbu zbog svega što mi se dogodilo, doista sam bio bolestan, ali nisam odgodio nego sam ušao u borbu misleći da imam dovoljno energije da ga nokautiram. Krenuo sam vrlo brzo, ali on se odlično borio, primio je moje najbolje udarce i čestitam mu na pobjedi”, rekao je hrvatski teškaš, pa na novinarsko pitanje o tome što je bilo presudno u borbi s Duboisom, odgovorio:

“Kao što sam rekao, bio sam bolestan, izgubio sam energiju nakon pet ili šest rundi. Imao sam posjekotinu na oba oka, na jednom od udarca glavom, na drugom od udarca rukom. Od druge runde sam jedva vidio njegove udarce, to su bile stvarno duboke posjekotine. Kao što sam rekao, izgubio sam nekoliko tjedana priprema zbog ozljede i nisam bio u najboljoj formi, a te posjekotine su utjecale na moj vid i fokus. Smatram da su mu upravo posjekotine dale samopouzdanje da me pritisne, a nakon šeste runde sam izgubio energiju, što smatram da je bilo ključno. U taktičkom smislu, pogriješio sam davajući mu previše prostora da se kreće prema naprijed, trebao sam ga pritiskati da ide unatrag i trebao sam blokirati njegove direkte, odnosno više pomicati glavu. Kad bismo se ponovno borili, definitivno bih radio te stvari”.

U završnom dijelu razgovora Hrgović je nakratko povisio ton. Novinar Box Nationa, Umar Ahmed, istaknuo je kako su posljednjih nekoliko rundi protiv Duboisa bile “brutalne” za hrvatskog teškaša.

“Čovječe, bilo je brutalno zbog posjekotina!”, prekinuo je novinara pomalo iznervirani Hrgović, pa dodao:

“Nije me nokautirao ni rušio, bilo je brutalno zbog dubokih posjekotina koje sam imao na oba oka od druge runde. Nije me nadboksao, nije me slao u ‘knockdown‘ i zato mi nemoj govoriti da je bilo brutalno”.