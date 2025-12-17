Crawford odlazi neporažen u mirovinu

Terence Crawford, neosporni svjetski prvak u supersrednjoj kategoriji i neporaženi boksač s 42 pobjede od kojih je 31 nokautom i bez ijednog poraza, objavio je u utorak svoje povlačenje, tri mjeseca nakon pobjede protiv Meksikanca Saula "Canela" Alvareza.

“Povlačim se iz natjecanja, ne zato što sam završio s borbama, već zato što sam pobijedio u drugoj vrsti borbe. Onu u kojoj se povlačiš pod svojim uvjetima”, rekao je 38-godišnji boksač u videu objavljenom na svojim društvenim mrežama.

U poruci je Crawford, koji je rodom iz Omahe u Nebraski, objasnio da je njegovu karijeru vodila želja da “dokaže svima da su u krivu”.

“Borio sam se za svoju obitelj. Borio sam se za svoj grad. Borio sam se za dijete koje sam bio, ono koje nije imalo ništa osim sna i para rukavica. I učinio sam to na svoj način. Dao sam sve što sam imao ovom sportu”, objasnio je.

Postavši profesionalac 2008. godine, ovaj talentirani ljevak osvojio je svoj prvi svjetski naslov šest godina kasnije, osvojivši WBO pojas u lakoj kategoriji pobjedom nad Škotom Rickyjem Burnsom u Glasgowu.

Prošlog rujna u Las Vegasu Crawford je postigao podvig svrgnuvši meksičku zvijezdu Canela Alvareza s trona te ostao neporažen i postao apsolutni (WBA-WBC-WBO-IBF) prvak u supersrednjoj kategoriji.

Time je postao prvi boksač u povijesti koji je bio svjetski prvak u tri različite težinske kategorije – super srednjoj, velter i superlakoj – otkako postoje četiri svjetske boksačke federacije.