Ante Delija večeras traži svoju drugu UFC pobjedu

Njihova borba na rasporedu je kao jedanaesta večeri, a glavni dio programa počinje u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu, pa se Delijin izlazak u kavez očekuje oko 3 sata.

Na službenom vaganju Moldavac je bio osjetno teži – imao je 114 kilograma, dok je Delija na vagu stao sa 108,4 kilograma. Bit će mu to treći nastup pod okriljem UFC-a. U debiju je slavio nokautom protiv Marcina Tybure, dok je u drugom meču poražen od Walda Cortesa-Acoste, i to nokautom nakon niza sudačkih propusta koji su izazvali brojne reakcije.

31-godišnji Spivak je član UFC-a od 2019. i reputaciju je izgradio kao jedan od najopasnijih grapplera u teškoj kategoriji. U karijeri ima 17 pobjeda i šest poraza, a čak 15 puta slavio je prekidom – sedam nokautom i osam prisiljavanjem na predaju.

Ipak, u posljednjim nastupima nije bio konstantan. Nakon poraza tehničkim nokautom od Cyrila Ganea, vratio se pobjedom protiv Tybure, ali je potom upisao dva nova poraza od Jailtona Almeide i Cortesa-Acoste, čime je dodatno zakomplicirao svoj put prema vrhu teškaške kategorije.