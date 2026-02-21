Ante Delija večeras traži svoju drugu UFC pobjedu

Hrvatski teškaš Ante Delija (35) u subotu navečer nastupa na priredbi UFC Fight Night u Houstonu, gdje ga čeka dvoboj sa Sergejem Spivakom.
Njihova borba na rasporedu je kao jedanaesta večeri, a glavni dio programa počinje u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu, pa se Delijin izlazak u kavez očekuje oko 3 sata.
Na službenom vaganju Moldavac je bio osjetno teži – imao je 114 kilograma, dok je Delija na vagu stao sa 108,4 kilograma. Bit će mu to treći nastup pod okriljem UFC-a. U debiju je slavio nokautom protiv Marcina Tybure, dok je u drugom meču poražen od Walda Cortesa-Acoste, i to nokautom nakon niza sudačkih propusta koji su izazvali brojne reakcije.
31-godišnji Spivak je član UFC-a od 2019. i reputaciju je izgradio kao jedan od najopasnijih grapplera u teškoj kategoriji. U karijeri ima 17 pobjeda i šest poraza, a čak 15 puta slavio je prekidom – sedam nokautom i osam prisiljavanjem na predaju.
Ipak, u posljednjim nastupima nije bio konstantan. Nakon poraza tehničkim nokautom od Cyrila Ganea, vratio se pobjedom protiv Tybure, ali je potom upisao dva nova poraza od Jailtona Almeide i Cortesa-Acoste, čime je dodatno zakomplicirao svoj put prema vrhu teškaške kategorije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!