VIDEO / Modrić zabio za vodstvo Hrvatske protiv Slovenije

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U nedjelju je u Varaždinu Hrvatska ugostila Sloveniju u svojoj posljednjoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Nakon više od 30 minuta igre nije bilo golova, ali je bilo važnih događaja. U 11. minuti je Sandi Lovrić natjerao Dominika Livakovića na obranu, u 20. minuti je Ivanu Perišiću pokušaj škarica obranio Jan Oblak, a onda je Ante Budimir u 25. minuti propustio veliku priliku za vodstvo Vatrenih. Nova prilika stigla je i u 38. minuti kada je Mateo Kovačić krivo igraču dodao loptu. Umjesto svojem suigraču, uposlio je Žana Vipotnika kojega je na koncu zaustavio Livaković novom sjajnom obranom. Početkom drugog dijela Livaković ponovno je spašavao Hrvatsku, a to se na kraju Zadraninu i isplatilo. U 51. minuti Hrvatska je odigrala dobar kontranapad, a na kraju su dva najiskusnija kombinirala za pogodak. Ivan Perišić uposlio je Modrića koji je potom odmjereno pogodio za 1:0 Hrvatske u svom 198. nastupu.

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