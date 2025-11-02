Ante Delija pretrpio prvi poraz u UFC-u: Nokautiran je u prvoj rundi

Podijeli :

xJosÃ xPrestesx via Guliver

Ante Delija pretrpio je poraz od Walda Cortesa-Acoste, koji ga je nokautirao već u prvoj rundi, nanijevši mu prvi poraz otkako se pridružio UFC-u. Hrvatski teškaš tako nije uspio ostvariti drugu uzastopnu pobjedu koja bi ga približila meču protiv borca iz samog vrha kategorije i potencijalnoj borbi za pojas.

Borba je započela opreznim ispitivanjem snaga, nakon čega je Delija pritisnuo protivnika uz ogradu i pokušao rušiti, no Cortes-Acosta se obranio i preokrenuo poziciju. Nakon odvajanja, Delija je pokušao novo rušenje, ali ga je dominikanski borac ponovno uspješno obranio te su završili u razmjeni udaraca.

Delija je tada pogodio nekoliko udaraca i sudac je na trenutak prekinuo borbu, misleći da je završena, no pokazalo se da je Cortes-Acosta slučajno pogođen u oko. Nakon kratke stanke i medicinske provjere, borba je nastavljena. Iako je Cortes-Acosta imao problema s vidom na lijevo oko, ubrzo je kontrirao Delijin napad snažnim desnim overhandom, srušio ga na tlo i završio borbu nokautom.

Deliji je ovo sedmi poraz u profesionalnoj karijeri i prvi nakon 2024. godine, dok je Cortes-Acosta upisao 15. pobjedu te se vratio na pobjedničke staze nakon poraza od Sergeja Pavloviča.