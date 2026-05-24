Usyk kontroverznom odlukom sudaca slavio u okršaju s Verhoevenom

Ukrajinski boksač Oleksandr Usyk obranio je naslove svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po WBA, WBC i IBF-u nakon što je sinoć u Gizi u Egiptu odlukom sudaca da prekinu meč pobijedio Nizozemca Rica Verhoevena, ikone kickboxinga i relativnog novaka u boksu.

Zaostajući po bodovima, Ukrajinac je srušio Verhoevena, kojem je ovo tek druga boksačka borba, u posljednjim sekundama jedanaeste i pretposljednje runde snažnim aperkatom. Sudac je potom odlučio prekinuti borbu s preostalom sekundom, izazvavši bijes izazivača. Sudačke kartice u trenutku prekida pokazivale su 95-95, 95-95 i 96-94 u korist Verhoevena.

Nizozemac se nakon odbrojavanja vratio na noge i činio se sposobnim nastaviti borbu, ali će odluka koju su suci donijeli sigurno potaknuti raspravu među ljubiteljima boksa.

“Osjećao sam da je prekid preuranjen, ali na kraju, nije na meni da odlučujem”, priznao je 36-godišnji Verhoeven. “Želio sam da me sudac pusti u 12. rundu. Osjećao sam da smo prilično izjednačeni na semaforima.”

Nizozemac, zvijezda kickboxinga i vođa svoje vodeće lige Glory, prihvatio se izazova pristavši boriti se protiv Usyka, dvostrukog prvaka u teškoj kategoriji.