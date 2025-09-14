Amerikanac slavio i Canelu oduzeo titule, ali ipak zaradio deset puta manje

Podijeli :

AP Photo/David Becker via Guliver

Američki boksač Terence Crawford je jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Meksikanca Saula "Canela" Alvareza i postao apsolutni prvak u supersrednjoj kategoriji u uzbudljivom meču na stadionu Allegiant u Las Vegasu.

Crawford (37) je od samog početka zadavao tempo i pokazao je više u meču, kojeg su suci ocijenili 116-112, 115-113 i 115-113 u korist Amerikanca.

Ova pobjeda učinila je Crawforda prvim boksačem koji je okrunjen apsolutnim prvakom u tri različite težinske kategorije. Crawford, bivši neosporni prvak u lakoj i velter kategoriji, popeo se čak dvije težinske kategorije za ovu borbu.

“Nisam ovdje slučajno. Canelo je veliki prvak, moram mu skinuti kapu. On je veliki natjecatelj i imam veliko poštovanje prema njemu. Borio se kao prvak”, rekao je Crawford, koji je bio u suzama nakon što je objavljena njegova pobjeda.

Na pitanje hoće li se ponovno boriti, rekao je: „Ne znam, moram sjesti sa svojim timom i razgovarat ćemo o tome. Idem kući svojoj djeci.”

Obojica su pružio zabavnu borbu kojoj je prisustvovalo više od 70.000 ljudi i milijuni gledatelja na Netflixu koji su s nestrpljenjem pratili svih 12 rundi.

Crawfordu je ovo 42. pobjeda iz isto toliko borbi, dok je Alvarezu ovo treći poraz u 68 borbi. Dosad je gubio samo od Dmitrija Bivola (2022I i Floyda Mayweathera Jr. (2013).

Kako javljaju strani mediji, Canelo je od ove borbe zaradio između 100 i 150 milijuna dolara, bez obzira na poraz. Potvrdio je tu cifru i Dana White, koji je jedan od glavnih promotora ove borbe. Za razliku od Canela, Crawfordova fiksna zarada iznosi 10 milijuna dolara.