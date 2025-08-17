Adeleye nakon poraza: ‘Hrgoviću je previše dozvoljeno, sudac je trebao reagirati’

Podijeli :

via Guliver

David Adeleye priznao je razočaranje nakon poraza od Filipa Hrgovića, ističući da je imao priliku napraviti više i ozbiljnije ugroziti hrvatskog boksača, koji je nakon deset rundi slavio jednoglasnom sudačkom odlukom. "Bijesan sam i jako ljut, ali što se može? Nisam uspio uhvatiti pravi ritam, mogao sam napraviti puno više. Trebao sam češće koristiti ruke i bolje kretati nogama. To je nešto što sam trebao napraviti, ali nisam," izjavio je za Seconds Out.

Britanac smatra da je u osmoj rundi imao šansu za završetak borbe. Tada je Hrgović srušio Adeleyeja u nokdaun, no on se brzo oporavio i snažno uzdrmao hrvatskog boksača s desetak preciznih krošea u lice. Ipak, Hrgović se držao na nogama i uzvratio do kraja runde.

“Osjećao sam da je van sebe, da je gotov, ali nekako ostaje na nogama. Trebao sam ga završiti tada. Tko ga je tako uzdrmao? Ni Zhang ni Dubois to nisu uspjeli. Sve te priče o njegovim borbama sa Zhangom – primati moje udarce je sasvim druga priča,” dodao je Adeleye.

U nastavku intervjua Adeleye se osvrnuo i na suđenje, smatrajući da je Hrgoviću dopušteno previše u klinču te da je trebao biti upozoren zbog udaraca desnom rukom u potiljak.

“Sudac nije reagirao. Nisam mogao razgovarati sa sucem dok sam imao protivnika ispred sebe, ali mu rekoh da mora nešto poduzeti. Udarao me u potiljak, a on nije ništa učinio. Da ga je upozorio, stvari bi možda izgledale drugačije,” zaključio je britanski boksač.