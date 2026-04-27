Veselin Vujović ima novi angažman: Ovu reprezentaciju već je jednom vodio

Crnogorski rukometni trener Veselin Vujović dobio je novi angažman. Ponovno će voditi reprezentaciju Katar. To znači da bi se na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine mogao susresti i s Hrvatskom, kako navodi Balkan Handball.

Vujović je već bio na klupi Katara krajem 2024. i početkom 2025., kada je momčad vodio na Svjetskom prvenstvu održanom u Hrvatskoj, Norveškoj i Danskoj. Katar je tada igrao grupnu fazu u Poreču, ali je natjecanje završio tek na 21. mjestu.

U skupini su teško poraženi od Francuske, izgubili su tijesno od Austrije, a pobjedom nad Kuvajtom izborili su prolaz u drugi krug. Tamo su, međutim, upisali tri nova poraza protiv Nizozemske, Sjeverne Makedonije i Mađarske.

Nakon njegova odlaska, reprezentaciju je preuzeo poznati španjolski stručnjak Valero Rivera, ali rezultati su bili još lošiji. Katar, koji je 2015. bio svjetski doprvak, prolazi kroz krizno razdoblje, a njihova dominacija u Aziji prekinuta je ove godine. Nakon šest uzastopnih titula, u finalu Azijskog prvenstva iznenađujuće su izgubili od Bahreina, pa je prvi put od 2012. naslov otišao nekoj drugoj reprezentaciji.

Zbog pada forme, čelnici saveza odlučili su ponovno angažirati Vujovića, koji će voditi Katar na Svjetskom prvenstvu 2027. u Njemačkoj. Tijekom karijere već je na svjetskim smotrama vodio Sloveniju, Srbiju, Crnu Goru i Iran.

Najveći uspjeh ostvario je sa Slovenijom 2017., kada je osvojio broncu pobijedivši Hrvatsku u utakmici za treće mjesto. Iako je Katar već izborio nastup na SP-u, zbog slabijeg rejtinga bit će u četvrtom šeširu, što ga čini potencijalno neugodnim protivnikom za favorite.

Hrvatska je također osigurala plasman na prvenstvo, zahvaljujući brončanoj medalji na ovogodišnjem Europskom prvenstvu pod vodstvom Dagurom Sigurdssonom, čime je izborila mjesto u najjačoj jakosnoj skupini.