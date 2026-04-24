Rukometaše čekaju ogledi protiv Švedske, Sigurdsson objavio popis

Izbornik hrvatske muške seniorske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za dva prijateljska susreta protiv Švedske koji će se igrati u tzv. EHF tjednu kada većina europskih reprezentacija igra dodatne kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.
Na izbornikovom popisu se nalazi 21 igrač. U odnosu na zadnje okupljanje. Treći vratar sada je Tin Herceg umjesto Dine Slavića. Nakon ozljede vraćaju nam se Mateo Maraš i Marin Šipić, a tu je ponovno i Marko Mamić koji je zbog obiteljskih razloga propustio susrete sa Švicarskom.
Novo ime je mladi Matko Moslavac koji je sjajnim igrama u Nexeu zaslužio poziv među najbolje. Zbog operacije leđa ovo okupljanje propuštaju Luka Lovre Klarica i Zlatko Raužan.
Prvi susret je na rasporedu 13. svibnja 2026. godine u 18.10 sati u Kristianstadu. Tri dana poslije Hrvatska će im uzvratiti gostoprimstvo u varaždinskoj Areni u 17.00 sati.
POPIS ZA ŠVEDSKU:
DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH
MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG
TIN HERCEG – HC ERLANGEN
DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN
MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
TIN LUČIN – RK NEXE
ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL
LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN
DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ
LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC
IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC
MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL
PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN
MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB
VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL
MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN
JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR
LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK
MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG
MATKO MOSLAVAC – RK NEXE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!