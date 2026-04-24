Rukometaše čekaju ogledi protiv Švedske, Sigurdsson objavio popis

Uros Hocevar / kolektiff

Izbornik hrvatske muške seniorske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za dva prijateljska susreta protiv Švedske koji će se igrati u tzv. EHF tjednu kada većina europskih reprezentacija igra dodatne kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Na izbornikovom popisu se nalazi 21 igrač. U odnosu na zadnje okupljanje. Treći vratar sada je Tin Herceg umjesto Dine Slavića. Nakon ozljede vraćaju nam se Mateo Maraš i Marin Šipić, a tu je ponovno i Marko Mamić koji je zbog obiteljskih razloga propustio susrete sa Švicarskom.

Novo ime je mladi Matko Moslavac koji je sjajnim igrama u Nexeu zaslužio poziv među najbolje. Zbog operacije leđa ovo okupljanje propuštaju Luka Lovre Klarica i Zlatko Raužan.

Prvi susret je na rasporedu 13. svibnja 2026. godine u 18.10 sati u Kristianstadu. Tri dana poslije Hrvatska će im uzvratiti gostoprimstvo u varaždinskoj Areni u 17.00 sati.

POPIS ZA ŠVEDSKU:

DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH

MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG

TIN HERCEG – HC ERLANGEN

DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN

MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED

TIN LUČIN – RK NEXE

ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL

LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN

DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ

LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC

IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC

MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL

PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN

MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED

FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB

VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL

MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN

JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR

LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK

MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG

MATKO MOSLAVAC – RK NEXE