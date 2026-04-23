Ivano Balić za SK: Moderni rukomet je bezveze i ne gleda mi se uopće, izgubila se vještina

Ivano Balić vratio se u svoj matični klub, Split pa smo krenuli s tim…

Kakvo je stanje u klubu i kako vam prolazi svakodnevnica?

“Može biti i bolje. Predsjednik radi na tome i nadamo se da će se u bližoj budućnosti to popraviti. Klub je dao puno velikih igrača, bila bi šteta da se ne vrati u prvu ligu.”

Klupski rukomet ima dosta problema, najveći su financije, ali očito ne i jedini?

“Nije jedini, ali je najveći. Problem je što u velikim gradovima gdje ima puno djece nema dovoljno termina po dvoranama. Danas djeca ne žele igrati vani i onda ti je sve to malo. Tu smo gdje jesmo…”

Kakva je budućnost hrvatskog rukometa. Reprezentacija ostvaruje rezultate, ali klupski ipak kaskamo?

“Nemam pojma, na trenerima je da iskoriste što imaju i da izvuku najbolje od djece. Nadajmo se najboljem”.

Vidite li se ponovno na nekoj funkciji u hrvatskom rukometu?

“Ne razmišljam o tome, tu sam gdje jesam”.

Imate li ponuda iz inozemstva, biste li je prihvatili?

“Imam nešto, uvijek razmišljam i nisam isključiv. Gledam prvo najbolje za sebe”.

Reprezentacija sa zadnja dva velika natjecanja ima dvije medalje, kako vam izgleda pod Sigurdssonom?

“Izbornik ima rezultate, to je jedino bitno. Uvijek može bolje, nadajmo se nekom zlatu kojeg nismo davno osvojili. Napreduju igrači prema velikim klubovima”.

Što je Sigurdsson novo donio Hrvatskoj?

“Mislim da je dao najviše slobode do sada, igrači su najbolje reagirali i napravili rezultat. Imamo dva vrhunska vratara i onda si opušteniji u napadu”.

Imali smo nekada vas pa Duvnjaka kao lidere, tko je sada novi, Martinović kao kapetan?

“Ne znam još, lider se još traži. Ne mora ni biti jedan. Bitno je da ste ekipa, čini mi se da dišu jedan za drugoga…”

Koliko se rukomet promijenio i sviđa li vam se novi, brzi rukomet?

“Ne, ništa mi se ne sviđa. Zanemarila se vještina i postali smo trkači. Nit mi se rukomet gleda niti mogu uživat u tome. Bila je to gladijatorska borba u kojoj je mozak nekada bio bitniji od mišića. Draži su mi bili rezultati prije, ovo sada mi je bezveze.”

Vidite li nekoga nalik vama u smislu rukometnog vica i kreacije?

“Nekada ih je bilo puno u svakoj reprezentaciji, danas su to fizičke mašine koje mogu trčati gore dolje. Izgubila se ta pozicija srednjeg napadača, ali i pravog braniča, igra se samo na gol više”.

Kako bi se vi snašli?

“Mislim da bi bilo dobro (haha), rukomet mi uopće ne nedostaje. Ne bih se vratio…”

