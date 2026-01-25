Srna: Trebalo nam je deset minuta da dođemo sebi. Slovenija? S njima je uvijek teško

Podijeli :

Kolektiff

Hrvatska je u drugom kolu druge faze Europskog prvenstva u rukometu pobijedila Švicarsku 28:24 te se bodovno izjednačila s Islandom, Slovenijom i Švedskom na vrhu skupine (po četiri boda). Švicarska i Mađarska ostale su na dnu s jednim bodom.

Najbolji strijelci Hrvatske bili su Zvonimir Srna i Ivan Martinović s pet golova, dok je Filip Glavaš dodao četiri. Kod Švicaraca je najefikasniji bio Samuel Zehnder sa šest pogodaka.

Upravo je Srna prvo dao izjavu nakon važne pobjede:

Evo što Hrvatskoj treba za polufinale Eura Hrvatska nakon početnih muka do super vrijednih bodova!

“Važna dva boda. Rekli smo da je svaka utakmica sada finale. Ušli smo katastrofalno. Emocija i motivacija bile su na 0, ali probudili smo se nakon 10 minuta i onih 5:1 uz pomoć navijača koji su bili odlični danas. Uspjeli smo dobiti tu energiju i okrenuti utakmicu u našu korist.”

Zašto nam se dogodio spor ulazak u utakmicu? Je li bio pritisak zbog pobjede Islanda?

“Nije nas Švicarska iznenadila, iskreno. Jednostavno, imali smo emotivno pražnjenje nakon Islanda. Bilo nam je potrebno deset minuta da dođemo sebi i shvatimo gdje smo i što smo. Kada smo pronašli energiju i snagu, onda smo priveli utakmicu kraju.”

Više nemamo sve u svojim rukama. Koliko Vas to opterećuje?

“Rezultati nam nisu išli u korist, ali mi se ne obaziremo na to. Bilo bi lijepo kad bi se nešto poklopilo, ali mi moramo obaviti naš posao i pobijediti svaku utakmicu. Ići maksimalno fokusirano i gledati sebe pa poslije što Bog da.”

Slijedi Slovenija pa Mađarska.

“Slovenija nije iznenađenje, ali s obzirom na veliki broj ozljeda, odigrali su odlično prvenstvo. S njima je uvijek teško. Postoji rivalitet i naboj te će tako biti i prekosutra. Ne sumnjam u pravu, mušku utakmicu.”

Martinović je kapetanski stisnuo zube.

“Marta je naš lider i kapetan. Stisnuo je zube. Na 1:5 je ušao i kapetanski preuzeo odgovornost i dao neke ključne golove.”