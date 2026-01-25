Evo što Hrvatskoj treba za polufinale Eura

Hrvatska je u drugom kolu druge faze Europskog prvenstva u rukometu pobijedila Švicarsku 28:24 te se bodovno izjednačila s Islandom, Slovenijom i Švedskom na vrhu skupine (po četiri boda). Švicarska i Mađarska ostale su na dnu s jednim bodom.
Najbolji strijelci Hrvatske bili su Zvonimir Srna i Ivan Martinović s pet golova, dok je Filip Glavaš dodao četiri. Kod Švicaraca je najefikasniji bio Samuel Zehnder sa šest pogodaka.
Unatoč pobjedi, situacija za Hrvatsku se zakomplicirala jer je Švedska izgubila od Islanda. Sada postoji mogućnost da Hrvatska ispadne i uz još dvije pobjede, ako Island i Švedska također budu stopostotni, zbog lošije gol-razlike u međusobnom krugu. Hrvatska u tom krugu ima gol-razliku -7, Švedska 0, a Island +7.
Zato će Hrvatska do kraja morati pobjeđivati i nadati se posrtajima konkurenata, pri čemu Švicarska, koja još igra protiv Islanda i Švedske, može biti važan saveznik.
Raspored skupine do kraja turnira:
27.1. Švicarska – Island, 15:30
27.1. Slovenija – Hrvatska, 18:00
27.1. Švedska – Mađarska, 20:30
28.1. Slovenija – Island, 15:30
28.1. Hrvatska – Mađarska, 18:00
28.1. Švicarska – Švedska, 20:30
