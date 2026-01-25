HRVATSKA – ŠVICARSKA 11:9 Sigurdsson pronašao postavu, sve izgleda puno bolje

Hrvatska nakon prvog kola natjecanja ima dva boda kao i Island te Slovenija, dok Švicarska i Mađarska imaju po jedan bod. Na vrhu je Švedska s maksimalna četiri. Hrvatska bi eventualnom pobjedom napravila još jedan veliki korak prema polufinalu.
Zabili smo na prazan gol
Hrvatska je iskoristila izgubljenu loptu Švicarske. Martinović je zabio na prazan gol za 11:9.
Slavić obranio sedmerac
22'
Primili smo dva gola u deset minuta
21'
Hrvatska vodi
18'
Hrvatska vodi 8:7. Martinović je pokušao proigrati Raužana na crti, on nije uspio uhvatiti loptu, no ona se odbila do Srne koji zabija za prednost Hrvatske.
Izjednačenje u 17. minuti
17'
Hrvatska je sjajno odigrala posljednjih pet minuta i uspjela uloviti Švicarce.
Zender za plus 3
23'
Time out Sigurdsson, ušao Martinović
12'
Hrvatska igra 7:6
10'
Igramo u napadu 7 na 6, zabili smo prvi gol
Prva obrana Kuzmanovića s igračem manje
6'
Maraš isključen
Kao i protiv Islanda, Maraš je isključen u ranoj fazi utakmice.
