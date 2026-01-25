UŽIVO

HRVATSKA – ŠVICARSKA 11:9 Sigurdsson pronašao postavu, sve izgleda puno bolje

Rukomet 25. sij 202620:00 > 21:06 0 komentara
(AP Photo/Darko Bandic)

Hrvatska nakon prvog kola natjecanja ima dva boda kao i Island te Slovenija, dok Švicarska i Mađarska imaju po jedan bod. Na vrhu je Švedska s maksimalna četiri. Hrvatska bi eventualnom pobjedom napravila još jedan veliki korak prema polufinalu.

21:06

Zabili smo na prazan gol

24'

Hrvatska je iskoristila izgubljenu loptu Švicarske. Martinović je zabio na prazan gol za 11:9.

21:02

Slavić obranio sedmerac

22'

21:01

Primili smo dva gola u deset minuta

21'

20:59

Hrvatska vodi

18'

Hrvatska vodi 8:7. Martinović je pokušao proigrati Raužana na crti, on nije uspio uhvatiti loptu, no ona se odbila do Srne koji zabija za prednost Hrvatske.

20:55

Izjednačenje u 17. minuti

17'

Hrvatska je sjajno odigrala posljednjih pet minuta i uspjela uloviti Švicarce. 

20:48

Zender za plus 3

23'

20:45

Time out Sigurdsson, ušao Martinović

12'

20:42

Hrvatska igra 7:6

10'

Igramo u napadu 7 na 6, zabili smo prvi gol

20:37

Prva obrana Kuzmanovića s igračem manje 

6'

20:36

Maraš isključen

5'

Kao i protiv Islanda, Maraš je isključen u ranoj fazi utakmice.

