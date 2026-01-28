Srna teško ozlijeđen, Sigurdsson pozvao novog igrača

Hrvatski rukometni reprezentativac Zvonimir Srna zbog ozljede neće nastaviti Europsko prvenstvo koje je zadobio u utakmici protiv Slovenije u utorak. Srna je zadobio rupturu mišića, a izbornik Dagur Sigurdsson u zapisnik je umjesto njega za susret s Mađarskom uvrstio Diana Nerisa Ćeška.

U priopćenju Hrvatskog rukometnog saveza navodi se da su se strahovi o težini ozljede, nakon što je Srna napustio igru u 39. minuti, potvrdili detaljnim liječničkim pregledima.

Magnetska rezonancija i konzultacije s više radiologa pokazale su djelomičnu rupturu mišića adductor longus u području dužine oko 4,5 centimetara, kao i dodatno oštećenje mišića vastus medialis u dužini približno devet centimetara.

Srna je na ovom Europskom prvenstvu bio među najboljim hrvatskim igračima. Zabio je šest pogodaka Islandu, sedam Švedskoj, pet Švicarskoj i šest Nizozemskoj, iako je turnir započeo s problemima s ozljedom. Činilo se da se oporavio, no novi problemi sada su ga izbacili iz natjecanja.