Aalborg propustio veliku priliku, Barcelona nakon produžetaka izborila borbu za novi europski naslov

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Guliver

U nedjeljnom finalu ovosezonske rukometne Lige prvaka, na Final Fouru u Kölnu, igrat će Füchse Berlin i Barcelona, rekorder po broju trofeja u ovom natjecanju.

Barcelona je na poluvremenu protiv Aalborga imala lijepu prednost od 15-11, ali su Danci u nastavku pomalo spuštali zaostatak. Izjednačili su na 28-28 minutu i pol prije kraja te su imali napad za pobjedu i slavlje kojeg nisu realizirali. Štoviše, Aleix Gomez je postigao iz kontranapada gol za 29-28, ali tik nakon zvuka sirene zbog čega se otišlo u produžetak.

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U dodatnih deset minuta Barcelona je dominirala, pobjegla je na 34-30 i time izborila novi finalni dvoboj.

Osam golova za Barcelonu je dao Gomez, sedam je postigao Luis Frade, a šest Timothey N’guessan. U sastavu Aalborga po pet su pogodaka dali Thomas Arnoldsen i Alexandre Blonz.

Rekorder Barcelona će u nedjelju od 18 sati loviti 13. titulu prvaka Europe, dok će Füchse Berlin tražiti premijerni naslov.