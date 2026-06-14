Pala prva prodaja na Poljudu ovog ljeta! Iz Hajduka odlazi Bruno Durdov

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Hajduk Split

Krilni napadač odlazi s Poljuda.

Hajduk napušta Bruno Durdov. Mladi krilni napadač će karijeru nastaviti u poljskom klubu Gornik Zabrze. Durdov odlazi u Poljsku za 900 tisuća eura čime će Gornik srušiti rekord, bit će to najveći ulazni transfer kluba, a trebalo bi Hajduku pripasti i 25 posto zarade od eventualnog budućeg transfera, piše to SN.

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Hajduk će uz to dobiti pravo na 25 do 30 posto zarade od sljedećeg transfera te bonuse koji će dodatno povećati vrijednost ovog posla. Sa svim tim dodacima bi Hajduk u konačnici mogao zaraditi i do 1,5 milijuna eura ukupno.

Durdov je imao razgovore s upravom kluba, trenerom Michałom Gašparikem i legendom kluba Lukasom Podolskim – bivšim reprezentativcem Njemačke i svjetskim prvakom iz 2014. koji se na kraju nedavno završene sezone umirovio i postao suvlasnik kluba.

Gornik je jedan od najvećih poljskih klubova s 14 naslova prvaka države, sedam kupova, jednim Superkupom i naslovom Intertoto kupa iz 1986.

Durdov je za prvu momčad Hajduka upisao 54 nastupa, četiri gola i dvije asistencije.