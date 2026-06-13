Mandićev Magdeburg neće obraniti naslov prvaka Europe, Gidsel stigao nadomak velikog trofeja

Veći dio utakmice Fuchse je imao rezultatsku prednost, no nije uspijevao slomiti otpor suparnika. Magdeburg je u 48. minuti čak poveo 33:32, ali tada je uslijedio ključni trenutak dvoboja. Fuchse je odgovorio serijom od šest uzastopnih pogodaka i prelomio utakmicu u svoju korist.

Predvodnik pobjedničke momčadi bio je najbolji rukometaš svijeta Mathias Gidsel s devet golova i šest asistencija, dok je Tim Freihofer bio nepogrešiv te je svih osam svojih pokušaja pretvorio u pogotke.

Kod Magdeburga je najefikasniji bio Omar Ingi Magnusson s devet golova, a hrvatski vratar Matej Mandić upisao je jednu obranu iz devet upućenih udaraca.