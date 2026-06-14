Poznato je tko će suditi okršaj Hrvatske i Engleske na SP-u

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EveryxSecondxMediax via Guliver

Svjetsko prvenstvo za Hrvatsku počinje u srijedu, 17. lipnja, kada će u Dallasu odmjeriti snage s Engleskom. Ovaj iščekivani dvoboj skupine L na rasporedu je u 22 sata po hrvatskom vremenu (16 sati po lokalnom), a Fifa je već delegirala suce za ovu utakmicu prvog kola.

Pravdu na terenu dijelit će ugledni francuski sudac Clement Turpin. Na aut-linijama pomagat će mu sunarodnjaci Nicolas Danos i Benjamin Pages, dok ulogu četvrtog suca obavlja Meksikanka Katia Garcia. Njezina sunarodnjakinja Sandra Ramirez bit će rezervna pomoćna sutkinja.

Iskusni 43-godišnji Turpin već je godinama u samom vrhu Uefine elitne skupine sudaca, a značku s logom Fife nosi još od 2010. godine. Iza sebe ima pregršt utakmica na najvećim klupskim i reprezentativnim smotrama, a vrhunac karijere doživio je 2022. godine kada je sudio finale Lige prvaka između Real Madrida i Liverpoola na Stade de Franceu.

Bit će ovo novi okršaj ove dvije reprezentacije, a Vatreni posebno pamte povijesni trijumf (2:1) u polufinalu SP-a u Rusiji 2018. godine.

Zanimljivo, Francuz je sretan znak za Vatrene jer u dosadašnja četiri susreta u kojima je sudio našoj reprezentaciji, Hrvatska ima stopostotan učinak:

Rusija – Hrvatska 1:3 (prijateljska, 2015.)

Hrvatska – Slovačka 3:1 (kvalifikacije za Euro, 2019.)

Hrvatska – Slovenija 3:0 (kvalifikacije za SP, 2021.)

Armenija – Hrvatska 0:1 (kvalifikacije za Euro, 2023.)