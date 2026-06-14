Armenka je pobjednica Zagreb Ladies Opena, ovo će joj donijeti ogroman skok na WTA listi

Armenska 23-godišnja tenisačica Elina Avanesjan pobjednica je ovogodišnjeg izdanja W100 ITF turnira Zagreb Ladies Open koji je u nedjelju završen na središnjem terenu TC Maksimir na Ravnicama, a u finalu je svladala 28-godišnju Šveđanku Kajsu Rinaldo Persson sa 6:1, 6:3.

Za Avanesjan je ovo šesti ITF naslov u karijeri , koji će joj donijeti skok od 80-ak mjesta na pojedinačnoj WTA ljestvici pa će u ponedjeljak biti rangirana oko 215. pozicije. To je još uvijek daleko od njenog najboljeg renkinga u karijeri, 36. mjesta na kojem je bila u ožujku prošle godine.

Avanesjan je na putu do trofeja na Zagreb Ladies Openu izgubila dva seta, oba od hrvatskih predstavnica – u osmini finala je izgubila drugi set u dvoboju s Leom Bošković (2:6), a u subotnjem polufinalu je Iva Primorac Pavičić osvojila prvi set dvoboj s Armenkom (6:1), ali je u preostala dva osvojila po jedan gem.

Kajsa Rinaldo Persson je već plasmanom u finale osigurala svoj najbolji renking u karijeri. Šveđanka će u ponedjeljak biti na 208. poziciji.

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