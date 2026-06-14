Hamilton slavi prvu pobjedu u Ferrariju!

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AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton stigao je do svoje prve pobjede u Ferrariju, nakon što je slavio na Velikoj nagradi Barcelone i Katalonije, sedmoj utrci ovogodišnjeg prvenstva Formule 1.

Hamilton je na stazi Catalunya upisao prvi trijumf nakon 685 dana i utrke u Belgiji, kada je zabilježio posljednju pobjedu za volanom Mercedesa, i to poslije diskvalifikacije tadašnjeg momčadskog kolege Georgea Russella.

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Za Britanca je prva pobjeda u Ferrariju, ukupno 106. u karijeri, a ujedno je postao 11. vozač koji se u Formuli 1 penjao na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja s trima različitim momčadima. Inače, u tom su odabranom društvu, između ostalih, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Nelson Piquet i Niki Lauda.

Vozač Ferrarija je tako prekinuo niz trijumfa Kimija Antonellija, koji je bio nezaustavljiv na prethodnih pet utrka, ali je zbog kvara morao odustati. Talijan je u tom trenutku držao drugu poziciju, a zbog te je situacije utrka zamalo završena iza virtualnog sigurnosnog automobila.

Britanac je na kraju slavio ispred Russella, koji je na cilju imao više od 20 sekundi zaostatka, dok se na trećoj stepenici pobjedničkog postolja našao aktualni prvak Lando Norris.

Hamilton je na Catalunyi sasvim sigurno odvezao svoju najbolju utrku za volanom Ferrarija, a sjajna strategija i okolnosti pomogle su mu da zgrabi priliku i iskoristi je. Britanac je tri puta mijenjao gume, a na ruku mu je išla borba između vozača Mercedesa, a zatim i odustajanje Fernanda Alonsa u Aston Martinu. Zaustavljanje miljenika domaće publike pokraj staze dovelo je do razdoblja virtualnog sigurnosnog automobila, što je Hamilton iskoristio za posljednji odlazak u boks i izlazak na prvo mjesto, ispred Russella. Od tog trenutka sedmerostruki svjetski prvak samo je povećavao prednost i nitko mu nije mogao zaprijetiti do kraja utrke.

Iduća utrka Formule 1 vozi se za Veliku nagradu Austrije od 26. do 28. lipnja.