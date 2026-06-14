Pratite na SK: Vekić u lovu na prvu titulu još od 2023.

Podijeli :

Hongbo Chen via Guliver

Hrvatska tenisačica Donna Vekić danas igra finale jakog WTA turnira u Londonu.

Vekić je u polufinalu rutinski svladala Britanku Katie Boulter, dok je u finalu čeka još jedna domaća uzdanica – Emma Raducanu koja je u polufinalu bila bolja u tri od Amerikanke Ive Jović.

Finale možete pratiti na SK2 od 14:30 sati.

Podsjetimo, ovo je prvo finale za Vekić još od Olimpijskih igara u Parizu, a na naslov čeka još od veljače 2023. kada je pobijedila u Monterreyju.