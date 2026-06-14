Rijeka dovodi bivšeg igrača Hajduka?

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Matjaž Kek bi trebao dobiti novog igrača u momčadi.

Podravski list doznaje da je Ivan Ćubelić, 23-godišnji veznjak Slaven Belupa nadomak potpisa za Rijeku, te da bi posao uskoro trebao biti i službeno potvrđen.

Za novog igrača klub s Kvarnera isplatit će odštetu od 300 tisuća eura, plus postotak od idućeg transfera koji pripada Belupu.

Ćubelić je u Koprivnicu stigao u ljeto 2024. godine iz Hajduka, a prošle sezone skupio je 38 nastupa, više od bilo kojeg igrača Belupa.

Prema Transfermarktu vrijedi 550 tisuća eura.