Sigurdsson: Ima tu zanimljivih igrača, ali ne znam koliko će ih ići na završne pripreme

Jozo Čabraja / kolektiff

Izbornik rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson mogao je biti zadovoljan pobjedom nad Sjevernom Makedonijom na početku priprema za Europsko prvenstvo.

U bitno pomlađenom sastavu, bez glavnine igrača koji su iznijeli svjetsko srebro 2025. godine, Hrvatska je u Poreču porazila Sjevernu Makedoniju 26:23.

“Bilo je dobro, pokazali smo srce, svjestan sam da je tu bilo i puno pogrešaka, ali takva stvar je za ovaj sastav bila očekivana”, komentirao je izbornik Dagur Sigurdsson za Sportske novosti.

VEZANA VIJEST Kuzmanović obranio naslov najboljeg, prva Kristalna lopta za Luciju Bešen Pomlađena Hrvatska s dva crvena kartona pobijedila Sjevernu Makedoniju, briljirao vratar Slavić

“Pokazali smo puno dobrih stvari, to je jako važno da bismo širili roster za budućnost i znali na koga sve možemo računati. Ima tu jako zanimljivih igrača. Ne znam što će biti od 2. siječnja, ne znam koliko će igrača ići na završne pripreme, odlučit ćemo sljedećih dana i onda ćemo vidjeti kakvo je stanje stvari s ozljedama, pripremljenošću i ostalim. Meni je važno da su momci koji su ovdje pokazali želju, da su izgarali za svaku loptu i za to su nagrađeni pobjedom”, dodao je Sigurdsson.

Od pojedinaca najviše su se istaknuli vratar Dino Slavić i najbolji strijelac Leon Ljevar.

“Lijepa pobjeda, uvijek je lijepo biti dio tima i ja sam uvijek tu kada bude zatrebalo. Pobijedili smo u teškoj utakmici gol za gol, u sasvim novom sastavu na terenu. Momci su zalaganjem nadoknadili sve što nam je realno nedostajalo u ovom trenutku. Obrana je u mnogim stvarima bila nova, ali se odlično snašla, prilagodila i činjenica da smo primili 23 gola dovoljno govori sama po sebi”, rekao je Slavić.

Ljevar je dodao:

“Kada imaš vratara koji obrani 100 zicera, tri penala, onda uvijek imaš prednost kakvu smo mi imali danas. Bio je to naš novi tim, prvi put smo igrali 6-0, dosad kada sam bio tu bili smo u 5-1, ali su dečki željom uspjeli sve pretvoriti u pobjedu. Zadovoljni smo i idemo dalje, čeka nas još puno posla.”

Izbornik Makedonaca Kiro Lazarov:

“Promašili smo pet penala, tri u startu, a tako ne možeš napraviti ništa. Imamo dosta problema, imamo dosta rupa, ali smo neke stvari pokušali napraviti na najbolji način, probati s nekim novim snagama. Falio nam je, recimo, Lazarevski, ali dobro… Nastavljamo ovdje do 30. prosinca, onda idemo u Švicarsku na turnir pa na Euro. Neće biti lako, kod nas su očekivanja uvijek velika, bila bi još veća da smo danas pobijedili, ali borit ćemo se.”