Kuzmanović obranio naslov najboljeg, prva Kristalna lopta za Luciju Bešen

Podijeli :

Uros Hocevar / kolektiff

U Poreču je u nedjelju, tijekom poluvremena susreta Hrvatske i Makedonije, održano 32. po redu proglašenje najboljih u hrvatskom rukometu za 2025. godinu. Najveća priznanja pripala su Dominiku Kuzmanoviću, Luciji Bešen, sudačkom paru Tomislavu Cindriću i Robertu Gonzureku, dok je za trenera godine izabran Dagur Sigurdsson. Svi laureati nagrađeni su Kristalnim loptama Sportskih novosti i plaketama Hrvatskog rukometnog saveza.

Kuzmanović je tako obranio titulu osvojenu prošle godine, dok je Lucija Bešen preuzela primat od Katarine Ježić. Kod sudaca su Cindrić i Gonzurek naslijedili Dalibora Jurinovića i Marka Mrvicu, a nakon Andrije Nikolića, nagrada za najboljeg trenera otišla je u ruke izbornika hrvatske reprezentacije Dagura Sigurdssona.

Rekorderi izbora i dalje su suci Matija Gubica i Boris Milošević s ukupno 14 osvojenih naslova. U ženskoj konkurenciji najviše Kristalnih lopti ima Andrea Penezić (devet), dok je kod rukometaša rekorder Domagoj Duvnjak sa šest priznanja. Među trenerima, uvjerljivo najčešće biran bio je Lino Červar – čak 11 puta.

Godinu je posebno obilježio veliki uspjeh hrvatskih rukometaša koji su osvojili srebro na Svjetskom prvenstvu čiji su domaćini bili Hrvatska, Danska i Norveška. Pamtit će se sjajna atmosfera u Areni, ali i slavlje na Trgu bana Jelačića nakon osvojenog odličja, što je mnogima bio vrhunac sportske 2025. godine.

Sve hrvatske reprezentacije nastupile su na velikim natjecanjima. Rukometašice su na Svjetskom prvenstvu u Nizozemskoj osvojile President’s Cup i završile na 25. mjestu, jedini veliki naslov koji, uz europski, još nedostaje hrvatskom rukometu. Kadetkinje su bile srebrne na Europskom prvenstvu u Crnoj Gori, juniorke su na istom mjestu zauzele osmu poziciju. Mlađi kadeti osvojili su broncu na EYOF-u u Švedskoj, kadeti su na SP-u u Egiptu završili 18., a juniori na SP-u u Poljskoj 12.

VEZANA VIJEST Pomlađena Hrvatska s dva crvena kartona pobijedila Sjevernu Makedoniju, briljirao vratar Slavić

Zapažene rezultate ostvario je i rukomet na pijesku: seniori su bili treći na Europskom prvenstvu u Turskoj, juniori šesti, rukometašice 13., a juniorke osme. Posebno vrijedi istaknuti i zlato koje je reprezentacija gluhih osvojila na Deflimpijskim igrama u Japanu.

Na svjetskoj sceni, Danska je postala prvak svijeta u muškoj konkurenciji, a Norveška u ženskoj. U klupskom rukometu europske titule osvojili su Magdeburg i Györ, dok su pobjednici Europske lige Flensburg i Thüringer. U domaćim natjecanjima duple krune pripale su Zagrebu i Podravki, koji su imali solidne nastupe i u Ligi prvaka – Podravka je prošla u drugi krug, dok je Zagreb ostao vrlo blizu prolaska. Nexe i Sesvete natjecanje su završili u prvom krugu Europske lige, Poreč u trećem kolu Europskog kupa, a Dalmatinka u drugom.

U ovogodišnjem izboru SN-a i HRS-a sudjelovala su 22 novinara, izbornika i rukometna dužnosnika, koji su glasovali sustavom 3-2-1, dok su Sportske novosti, prema tradiciji, samostalno dodijelile priznanje za najboljeg trenera.

U konkurenciji rukometaša za naslov su se borili Ivan Pešić, Dominik Kuzmanović, Mario Šoštarić, Zvonimir Srna i Ivan Martinović. Najviše glasova osvojio je Kuzmanović (42), ispred Martinovića koji je imao 12 bodova manje, dok je treći bio Šoštarić s 27 bodova. Sva trojica su se istaknula na Svjetskom prvenstvu, pri čemu su Martinović i Šoštarić ušli u idealnu sedmorku turnira, a Šoštarić je bio i drugi strijelac Lige prvaka.

Kod rukometašica su nominirane bile Katarina Ježić, Lucija Bešen, Klara Birtić, Mija Brkić i Tina Barišić. Uvjerljivu pobjedu odnijela je Lucija Bešen s 55 bodova, ispred Ježić, dok je treće mjesto pripalo Klari Birtić. Presudile su vrhunske obrane u dresu Podravke, koja je dominirala domaćim natjecanjima i ostavila zapažen trag u Ligi prvaka.

Među sudačkim parovima konkurirali su Ante Mikelić – Petar Parađina, Tomislav Cindrić – Robert Gonzurek, Davor i Zoran Lončar, Matija Brodić – Matija Hodžić te Ante Pavić – Mate Torbarina. Najviše bodova, ukupno 56, skupili su Cindrić i Gonzurek, ispred Mikelića i Parađine, dok su braća Lončar završila treća. Njihov uspjeh rezultat je dugogodišnjeg strpljivog rada i kontinuiranog napretka.

Za kraj, Sportske novosti su Dagura Sigurdssona proglasile najboljim trenerom godine. Time je postao prvi strani stručnjak koji se našao na toj prestižnoj listi imena koja su obilježila i proslavila hrvatski rukomet.