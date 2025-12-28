Pomlađena Hrvatska s dva crvena kartona pobijedila Sjevernu Makedoniju, briljirao vratar Slavić

Podijeli :

Uros Hocevar / kolektiff

Hrvatska je prvi dio priprema za Europsko prvenstvo započela s nizom mladih i novih igrača, a već u uvodnoj provjeri potvrđeno je da budućnost hrvatskog rukometa izgleda vrlo obećavajuće.

U znatno izmijenjenom sastavu, praktički s momčadi B, Hrvatska je slavila protiv Sjeverne Makedonije koja je nastupila u svom najjačem izdanju.

Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson tek treba okupiti udarnu momčad s kojom će se Hrvatska predstaviti na nadolazećem Europskom prvenstvu kojem će od 15. siječnja do 1. veljače domaćini biti Danska, Norveška i Švedska pa je kompletnoj makedonskoj reprezentaciji suprotstavio momčad u kojoj gotovo da nije bilo nikoga iz sastava koji je prije 11 mjeseci došao do srebra na Svjetskom prvenstvu. Iz te su momčadi u Poreču igrali samo trojica, Glavaš, Pavlović i Šimić.

Sigurdssonovi izabranici slavili su u Poreču rezultatom 26:23, a junak susreta bio je vratar Dino Slavić koji je upisao čak 15 obrana, uključujući nekoliko zaustavljenih zicera i sedmeraca. U napadu je prednjačio Leon Ljevar sa šest pogodaka, stalno prijeteći s vanjskih pozicija, dok su mu se pridružili Ivano Pavlović i Matej Svržnjak s po četiri gola. Na lijevom krilu vrlo raspoložen bio je i Berislav Antonio Tokić, koji je također postigao četiri pogotka.

Susret su obilježila i dva isključenja u hrvatskim redovima. Josip Šimić napustio je teren nakon trećeg isključenja, dok je Filip Glavaš izravno isključen zbog nesmotrenog starta na Petra Atanasijevića. Iako nije bilo zle namjere, a makedonski igrač prihvatio je Glavaševu ispriku, sudci su procijenili da je prekršaj bio preoštar, što je Glavaš bez prigovora prihvatio.

Hrvatska se predstavila u vrlo dobrom izdanju i veći dio utakmice bila u prednosti. Ona je prvi put bila osjetnija u 20. minuti, nakon Glavaševog gola za 10-7, a tri i pol minute poslije Tokić je pogodio za +4 (12-8). Na poluvremenu je bilo 14-11 za Hrvatsku. Sigurdssonovi izabranici su najveću prednost +5 (16-11) imali na početku drugog dijela.

Makedonci su se uspjeli u 49. minuti približiti na samo gol zaostatka (20-19), a s istom prednošću se ušlo i u završne dvije minute. Leon Ljevar i Berislav Tokić su bili strijelci za konačnih 26-23.

Filip Kuzmanovski je predvodio strijelce Sjeverne Makedonije sa sedam golova, a vratar Nikola Mitrevski je imao 11 obrana.

Hrvatska će se u punom sastavu okupiti početkom siječnja, a do početka Europskog prvenstva će imati još dvije pripremne utakmice, obje protiv reprezentacije Njemačke. Prva će biti odigrana u Areni Zagreb 8. siječnja (20.30 sati), a druga tri dana poslije u Hannoveru (18.05 sati).