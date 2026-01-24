Rukometaši oprezni uoči Švicarske: ‘Nisu imali sreće na prvenstvu, nadamo se da ni sutra neće’

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Hrvatski rukometaši sutra igraju drugu utakmicu u skupini na Europskom prvenstvu protiv Švicarske i, iako ne podcjenjuju suparnika, očekuju pobjedu.

Švicarska je u četiri susreta do sada ostvarila jednu pobjedu, dvaput igrala neodlučeno, a poražena je od Slovenije.

Iako je na papiru Hrvatska jača, Denis Špoljarić, pomoćnik izbornika Dagura Sigurdssona, ističe kako se Švicarsku treba shvatiti ozbiljno.

“Oni bi mogli biti iznenađenje. Igrali smo s njima dva puta, jednom dobili, jednom smo izgubili. Sada su im došli Nikola Portner i Mathieu Seravallie. Imaju dobrog lijevog vanjskog, dobrog golmana, neće biti lako, sigurno. To je jedna jako dobra ekipa i neće biti laka utakmica, ali pripremit ćemo se. Sad imamo zadnje dogovore i, ako ćemo ući pošteno u utakmicu kao jučer, bit ćemo ok”, rekao je Špoljarić osvrnuvši se ozljede Ivana Martinovića i Marina Šipića.

“Ništa strašno, ni s jednim ni s drugim, radi se o maloj kontuziji, sada čekamo dalje, ali mislim da će sve biti ok”, rekao je Špoljarić.

Mario Šoštarić zadovoljan je jučerašnjim izdanjem protiv Islanda.

“Sami sebi smo pokazali da možemo, vratili smo se na pobjednički put, sada je pozitivnija atmosfera u svlačionici. Odigrali smo jednu pravu utakmicu, probudili su se osjećaji, bili smo jedan za drugog i to je jedan dobar putokaz za dalje”, kazao je Šoštarić.

“Švicarska je jedna jako dobra reprezentacija, dugo igraju skupa, švicarska liga je iz godine u godinu sve bolja i bolja, Portner na golu je jako iskusan golman, tu je i (Manuel) Zehner, to je respektabilna reprezentacija. Moramo biti u utakmici od prve minute, ne smijemo dopustiti da se odlijepe. Shvatit ćemo ih maksimalno ozbiljno i vjerovati da smo bolja reprezentacija od njih, ali moramo to pokazati na terenu. Neće nam biti nimalo lako, ali vjerujem u dečke, pogotovo ako budemo igrali kao jučer”, zaključio je Šoštarić.

I Mateo Maraš ističe kako se Švicarce ne smije podcijeniti.

“Oni su dosta agresivni, to je ekipa koja dobro balansira u svim segmentima igre, to će im biti ‘forte’, Nisu imali dosta sreće na ovom prvenstvu, nadam se da ni sutra neće imati. Vodili su protiv Slovenaca devet razlike, a na kraju izgubili. Borimo se za bodove koji su krucijalni u ovom trenutku, ali bore se i oni”, istaknuo je Maraš.

Utakmica protiv Švicarske igra se u nedjelju s početkom u 20.30 sati.