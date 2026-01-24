‘Molim se da poraz od tih prokletih Hrvata opet ne vodi do našeg ispadanja’

Podijeli :

Photo TobiasxJorgensenx via Guliver

Hrvatski rukometaši otvorili su drugi krug Europskog prvenstva pobjedom 30:29 protiv Islanda u prvoj utakmici skupine II, čime su zadržali šanse za plasman u polufinale. Island, koji je prije turnira slovio kao favorit uz Švedsku, prvi je put poražen u ovoj fazi turnira.

Islandski novinar Valur Páll Eiríksson na portalu Visir članak je naslovio “Ne opet”, podsjećajući na prošlogodišnji poraz Islanda od Hrvatske (32:26) na Svjetskom prvenstvu, što im je tada onemogućilo plasman u polufinale, dok je Hrvatska na kraju osvojila srebro.

“Prije godinu dana svjedočio sam jedinom porazu Islanda na posljednjem velikom turniru. Došao je protiv Hrvatske u Zagrebu i bio dovoljan da izbaci momke iz igre. Sada se nadam da gubitak od tih prokletih Hrvata neće izazvati isto ove godine.

Osjećaj je bio gori nakon prošlogodišnje utakmice. Više je bilo beznađa i jači je bio udarac u trbuh. Sada je bila bolja izvedba, uglavnom. Ali prokletstvo, tužno je vidjeti nasmijane Hrvate koji tu u prostoriji za novinare čestitaju jedni drugima.

Stoga se prije utakmice raspravljalo bi li Islandu koristilo dodatnih 24 sata odmora prije utakmice. Tim bi ušao u utakmicu svjež i, nadali su se konačno, bolje počeo od protivnika i stekao inicijativu već na početku”, piše Valur Páll Eiríksson.

“To je ludo”

“Prema treneru Daguru Sigurðssonu, mnogi od igrača bore se s ozljedama. Međutim, Hrvati su bili ti koji su poveli. Pogodili su već u prvom napadu i to je bio znak onoga što slijedi. Svaki put kad su Hrvati postavili napad, zabili su gol. U prvih deset minuta Island ih je jednom zaustavio i upisao jednu obranu golmana. Što je to bilo, dovraga?

Obrani je nedostajalo borbenosti. Naši su igrači bili toliko daleko od Hrvata da nije bilo ni šanse da pokažu potrebnu borbenost. Rezali su kako su htjeli i trčali u krugovima oko zbunjenih islandskih braniča. Zatim su svi udarci završili u mreži.

Ofenzivna igra, međutim, nikad nije bila bolja. Momci su se provlačili kroz Hrvate kako su htjeli, ali rukometne utakmice nikada se ne pobjeđuju ako na svaki napad primiš gol. Broj obranjenih penala od strane Hrvata bio je u rangu s brojem svih obrana islandskog vratarskog dvojca.

Završiti poluvrijeme s pet minuta bez gola kriminalno je kad su obrana i golmani tako loši. Hrvatska je postigla 19 golova u prvom poluvremenu, a 18 od njih iz akcija postavljenih napada. Jedan iz penala i nijedan iz brze igre. Njihov spor napad rezultirao je s 18 golova iz postavljenih akcija. U 30 minuta. To je ludo”, smatra Islanđanin.

“Prokleti Hrvati”

“Na početku drugog poluvremena osjetio se početak islandskog ludila u obrani, atmosfera je porasla, na terenu i na tribinama, ali Hrvati su nastavili zabijati taj jedan gol kad nam je trebala obrana. Ovo je gotovo uvijek bio slučaj.

Momci su si iskopali rupu koja je bila preduboka da bi se iz nje izdigli. Nisu imali hrabrosti premostiti razliku. Nažalost. Ali dovraga, često su bili blizu. Sljedeći finale je u nedjelju. Šveđani su pobijedili Hrvate s osam golova razlike, pa bi poraz od jednog gola napravio razliku u poretku ako bismo pobijedili domaćina sljedeće nedjelje.

Momci još uvijek imaju ovo u svojim rukama. Ali sada su prokockali dobru priliku. Samo se molim da poraz od tih prokletih Hrvata opet ne vodi do našeg ispadanja”, zaključuje Valur Páll Eiríksson.