Sigurdssonov pomoćnik poslao jasnu poruku: ‘To je bolesno što EHF radi’

xxDamirxKrajacx via Guliver

Hrvatski rukometaši pobjedom 30:29 protiv Islanda otvorili su drugi krug Europskog prvenstva i napravili velik korak prema polufinalu. Island je uoči turnira, uz Švedsku, slovio kao jedan od glavnih favorita iz hrvatskog dijela ždrijeba.

Veliku pobjedu komentirao je pomoćnik izbornika Dagura Sigurdssona, Denis Špoljarić, koji je za RTL Sport pohvalio igru i borbenost momčadi, ali je upozorio i na probleme s ozljedama te iznimno zahtjevan raspored natjecanja.

“Odlična utakmica, borba do zadnje minute, stalno su nam puhali za vratom. Čestitam momcima na borbenosti, odradili su sve što smo se dogovorili. Nismo gubili lopte u napadu, vraćanje u obranu je bilo dobro. Imamo dvije povrede, ne znamo što je s njima, pregledi su ujutro. Imamo zamjene ako neće moći”, rekao je Špoljarić pa se našalio na račun izbornika, Islanđanina Dagura Sigurdssona:

“Prezadovoljan. Nakon ovoga vjerojatno dvije godine nema pravo odlaska na Island, ali može biti kod nas”, dodao je.

Sljedeći protivnik Hrvatske je Švicarska, koja je u prvom susretu drugog kruga remizirala s Mađarskom:

“Vodili su cijelu utakmicu protiv Mađarske, na kraju neriješeno što nama odgovara. Igrali smo s njima nedavno, imaju dva tri nova igrača, imaju Portnera golmana. Odlična ekipa. Kada smo ih analizirali smo rekli da bi mogli biti iznenađenje. Još ćemo pogledati videe i spremiti taktiku.”

Posebno se osvrnuo na EHF-ov raspored, gdje reprezentacija igra utakmice doslovno dan za danom.

“To je bolesno, nije normalno. Ragbijaši imaju svakih sedam dana utakmicu. Ovo je isto kontaktni sport. Da sad pogledate dečke kako izgledaju, oni se ne mogu oporaviti u 24 sata. Tu bi se igrači trebali pobuniti i nešto napraviti jer nije normalno, zato se događa milijun ozljeda, ali mi tu ne možemo ništa.”