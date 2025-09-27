Podravka u završnim sekundama osigurala vrijedan bod u Ligi prvaka

Podijeli :

Igor Kupljenik Sports Press Photo via Guliver Images

Rukometašice Podravke u 3. su kolu skupine B Lige prvakinja na svom terenu odigrale 31-31 (16-16) protiv danskog Odensea.

Odlične su u sastavu Podravke bile sestre Pandža, Katarina je zabila osam, a Ana sedam golova, dok je Thale Rushfeldt predvodila Odense s devet pogodaka.

Prvo je poluvrijeme proteklo u izjednačenoj igri u kojoj niti jedna ekipa nije imala više od dva gola prednosti, da bi gošće iz Danske bolje otvorile nastavak i serijom 4-0 povele sa 20-16 te ubrzo potom stigle i do najveće razlike na utakmici od pet golova (23-18). Ipak, igračice hrvatskog prvaka nisu se predavale, sustavno su smanjilvale zaostatak da bi 10 minuta prije kraja poravnale na 26-26.

Do kraja utakmice igralo se gol za gol, ali Podravka niti jednom nije uspjela povesti, najbliže je bila dvije i pol minute prije kraja kada je Ten Holte obranila “zicer” sa šest metara Šenvald. U posljednjoj minuti Mamić je osigurala bod Podravke.

Podravka i Odense nakon tri kola imaju po pet bodova.

Za osam dana Podravka će gostovati kod Bukurešta.