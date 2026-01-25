Cindrić: Ne treba se baviti kalkulacijama, idemo svaku utakmicu po pobjedu

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Hrvatska je u drugom kolu druge faze Europskog prvenstva u rukometu pobijedila Švicarsku 28:24 te se bodovno izjednačila s Islandom, Slovenijom i Švedskom na vrhu skupine (po četiri boda). Švicarska i Mađarska ostale su na dnu s jednim bodom.

Najbolji strijelci Hrvatske bili su Zvonimir Srna i Ivan Martinović s pet golova, dok je Filip Glavaš dodao četiri. Kod Švicaraca je najefikasniji bio Samuel Zehnder sa šest pogodaka.

Evo što Hrvatskoj treba za polufinale Eura

Pobjedu Hrvatske prokomentirao je Luka Cindrić:

“Loše smo ušli, ali uspjeli smo se vratiti na pravi put. Dominirali smo nakon toga, preuzeli inicijativu i držali to do kraja. Osim prvih 15 minuta, ostalo je bilo super.”

Situaciju u skupini dodatno je zakomplicirala islandska pobjeda protiv Švedske, zbog koje Hrvatska više ne ovisi isključivo o sebi. U slučaju da Island, Švedska i Hrvatska do kraja upišu sve pobjede, stvorio bi se krug od tri reprezentacije, a Hrvatska bi zbog najslabije gol-razlike u međusobnim susretima ostala bez prolaska.

“Ako ćemo se baviti kalkulacijama, onda nas je obeshrabrio, ali ne treba se baviti time, idemo svaku utakmicu po pobjedu, fokusirati se na nas, a drugi nek se bore za sebe. Mislim da je to najispravniji put.”