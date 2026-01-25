Sigurdsson: Pobjeda Islanda nije utjecala na nas, fokus je sada na Sloveniji

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Hrvatska je u drugom kolu druge faze Europskog prvenstva u rukometu pobijedila Švicarsku 28:24 te se bodovno izjednačila s Islandom, Slovenijom i Švedskom na vrhu skupine (po četiri boda). Švicarska i Mađarska ostale su na dnu s jednim bodom.

Najbolji strijelci Hrvatske bili su Zvonimir Srna i Ivan Martinović s pet golova, dok je Filip Glavaš dodao četiri. Kod Švicaraca je najefikasniji bio Samuel Zehnder sa šest pogodaka.

Važnu pobjedu prokomentirao je izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson:

“Zadovoljni smo zbog pobjede protiv dobre momčadi. Poštujemo Švicarsku, teško je igrati protiv njih. Odlučili smo se za 6-0 obranu, dobro krenuli, ali napad nije bio dobar. No, kasnije smo se vratili, kontrolirali utakmicu, svježi igrači su nam dali energiju, kapetan je dao doprinos, dobra pobjeda za nas.”

Izbornik Sigurdsson poručio je da se ne želi zamarati ostalim rezultatima u skupini te da je fokus isključivo na igri Hrvatske:

“Ne mislim da je rezultat (pobjeda Islanda, op. a.) utjecao na nas, koncentrirani smo bili na našu utakmicu. Fokus je samo na našoj sljedećoj utakmici. Znali smo da je nakon poraza od Švedske, svaka utakmica finale. Fokus je na Sloveniji”, rekao je, a onda za kraj dodao kako nije mislio da će kapetan Ivan Martinović igrati:

“Mislio sam da neće igrati za vrijeme ručka, ali kasnije mi je rekao da želi igrati. Nisam mu dao da starta od prve minute, ali kasnije je snažno ušao u utakmicu. Važno ga je imati u momčadi i zbog drugih igrača.”