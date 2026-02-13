SAD odgovorio na Kanadin izazov: Na otvaranju ZOI razbili su Latviju

Podijeli :

Pobjedama su nastupe u skupini C na Zimskim olimpijskim igrama u Milana otvorili hokejaši na ledu Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke.

Američki hokejaši bili su bolji od Latvije s 5:1. Nakon pet i pol minuta igre poveo je SAD golom Bradyja Thachuka, ali je dvije minute kasnije izjednačio Renars Krastenbeergs. Držala se potom Latvija do sredine druge trećine kada je upala u nevolje i do kraja uvjerljivo izgubila.

Dva pogotka za Amerikance je dao Brock Nelson, a po jedan Tage Thomspon i Auston Matthews za konačnih 5:1.

Njemačka je s 3:1 bila bolja od Danske. Nakon samo 23 sekunde igre Njemačka je povela golom Leona Draisaitla, ali je potom Dance u igru vratio Oscar Mølgaard, strijelac za 1:1.

U drugoj dionici razigrao se Tim Stützle koji je postigao dva pogotka i odveo svoju reprezentaciju do 3:1 i prve pobjede.

U drugom kolu ove skupine će se u subotu sresti Njemačka i Latvija (12:10) te Njemačka i Latvija (21:10).