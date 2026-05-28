Hrvat odveo Kanadu do polufinala Svjetskog prvenstva

xLivioxBaeriswylx/xSPPx Sportspressphoto_SPR156148 via Guliver Image

U četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u hokeju na ledu sreli su se aktualni svjetski i olimpijski prvak Sjedinjene Američke Države te Kanada, najuspješnija hokejaška reprezentacija u povijesti sporta. Gledajući rostere koji su stigli u Švicarsku, nije šokantno što je Kanada s 4:0 izborila polufinale Svjetskog prvenstva.

U prvoj trećini golova nije bilo sve do 90 sekundi prije kraja te se činilo kako će se na prvi predah otići bez pogodaka. Međutim, tada na scenu stupa Macklin Celebrini koji pogađa za 1:0.

19-godišnji Kanađanin ima korijene iz Hrvatske jer mu je pradjed svojevremeno u Kanadu emigrirao s otoka Krka. Mladi Celebrini ove godine dobio je čast biti kapetan Kanade iako je u rosteru s legendarnim Sidneyem Crosbyjem.

Kanada je prednost nad SAD-om povećala golom Dylana Hollowaya u desetoj minuti drugog perioda pa su u posljednju trećinu ušli s 2:0. Tamo su na gol čekali do 19. minuti kada je na prazan gol za 3:0 pogodio Connor Brown. Ubrzo zatim je mrežu SAD-a pogodio i Crosby koji je postavio konačnih 4:0. Kanada je tako režirala osvetu za poraz u finalu Olimpijskih igara u Milanu ove godine.

Ovom pobjedom Kanada je izborila polufinale Svjetskog prvenstva gdje se još ne zna protiv koga će igrati. Naime, u hokeju se kroz cijeli turnir rangiraju ekipe pa je Kanada ovom pobjedom skočila na mjesto prvog nositelja što znači da će igrati protiv četvrte najbolje ekipe, ako ostane na tom prvom mjestu.

Tu poziciju pobjedom u izravnom okršaju mogu osigurati Latvija ili Norveška te Švedska ako porazi domaćina Švicarsku.

Drugi sigurni polufinalist je Finska koja je s 4:1 bila bolja od Češke. S njima će Kanada igrati ako Švicarci poraze Švedsku u četvrtfinalu. Tada bi domaćin Švicarska igrala protiv pobjednika susreta između Latvije i Norveške.

U slučaju da Švedska pobijedi, onda bi polufinalni par činili Kanada i Švedska te Finska i pobjednim susreta Norveška – Latvija.