NHL hokejaši se prilagođavaju na ZOI, drugačija su pravila oko tučnjave: ‘Svi razmišljaju o tome’

Gladys Chai von der Laage via Guliver

S nestrpljenjem se očekuje početak muškog turnira u hokeju na ledu na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina na kojem će prvi put nakon 2014. nastupiti i zvijezde NHL lige.

Naime, prvi put nakon 2014. i ZOI u Sočiju, najbolje svjetske reprezentacije, s izuzetkom Rusije i Bjelorusije koje ne nastupaju zbog sankcija, dolaze sastavljene većinom od igrača iz sjevernoameričke Nacionalne hokejaške lige (NHL).

Turnir počinje u srijedu, a traje do 22. veljače. Nastupa 12 reprezentacija podijeljenih u tri skupine po četiri, a zlato iz Pekinga brane Finci.

Utakmice će se igrati u Milanu u dvoranama Palaltalia Santa Giulia i Fiera Milano.

“U NHL-u postoji rutina, kližete ujutro u isto vrijeme, igrate većinu vremena u isto vrijeme, poznajete svako klizalište, poznajete sve igrače. Ne kažem da je uopće lako, ali barem je poznato,” kazao je finski napadač Sebastian Aho, član Carolina Hurricanesa.

NHL je započeo svoju olimpijsku pauzu u petak, manje od tjedan dana prije početka muškog turnira u srijedu.

“Ovdje je malo vremena za prilagodbu,” kazao je Kanađanin Sam Bennett, napadač Florida Panthersa.

“I pravila su ovdje malo drugačija,” dodao je.

Tučnjava igrača, česta pojava u svijetu NHL-a, dugo je bila strogo zabranjena u IIHF natjecanjima, stoga će igrači morati pripaziti na svoje ponašanje.

“Svi su toga svjesni i razmišljaju o tome, ali istovremeno i dalje žele igrati s istom oštrinom,” rekao je Amerikanac Brock Nelson, centar Colorado Avalanchea.

U skupini A igrat će Kanada, Češka, Švicarska i Francuska, u skupini B snage će odmjeriti Finska, Švedska, Italija i Slovačka, a u skupini C SAD, Njemačka, Latvija i Danska.

Pobjednici skupina i najbolja drugoplasirana ekipa izborit će direktan plasman u četvrtfinale, a ostali će igrati play-off za ulazak u četvrtfinale.