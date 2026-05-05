Senzacija: Momak bez pobjede postao svjetski prvak u snookeru

AP Photo/Ian Hodgson via Guliver

Četvrti put u povijesti svjetskih prvenstava u snookeru, prvaka je odlučio posljednji, 35. frame.

Prvak je postao momak koji do ove godine nije imao pobjedu u Crucible Theatreu.

Wu Yize (22), mladi Kinez koji je u finale prošao tako što je Mark Allen promašio zicer karijere, priredio je jednu od najvećih senzacija u povijesti ovog sporta i nanio prvaku iz 2005. Shaunu Murphyju četvrti uzastopni poraz u finalima na ovom magičnom mjestu – bilo je 18:17 za 22-godišnjaka iz Lanzhoua.

Wu je u prethodna dva nastupa na Svjetskom prvenstvu ispadao u prvom kolu, u profesionalnoj karijeri imao je jednu rangiranu titulu do dolaska u Sheffield – gdje je u prethodnim mjesecima živio u iznajmljenom stanu s ocem i trenirao – a i tu titulu osvojio je na teritoriju Kine.

Ovo mu je praktički prvi trijumf u inozemstvu.

Simpatični Yize potvrdio je da dolazi vrijeme snookeraša s drugog kraja planete. Prije godinu dana na istom mjestu, prvu titulu prvaka Kini donio je Zhao Xintong pobjedom nad trostrukim prvakom Markom Williamsom.

Yize je na putu do finala izbacio spektakularne igrače: Lei Peifana u prvom kolu (10:2), četverostrukog svjetskog prvaka Marka Selbyja u osmini finala (13:11), Hossein Vafaeija u četvrtfinalu (13:8), Marka Allena u nezaboravnom polufinalu (17:16) i, konačno, Murphyja u finalu (18:17).

Murphy, koji s pravom nosi nadimak „Čarobnjak“, i sam je priredio jednu od većih senzacija na svjetskim prvenstvima te 2005., kada je u finalu svladao Matthewa Stevensa (18:16), ali je od tada imao tri uzastopna poraza u završnoj rundi – 2009. od Johna Higginsa, 2015. od Stuarta Binghama i 2021. od Marka Selbyja.

Vjerovao je, nadao se i živio život nekoga tko će sigurno postati prvak barem još jednom, zaslužio novu priliku, ali i malo uzmaknuo pred njom nakon što je prvi došao do meč-lopte.

Ostavši vjeran napadačkoj igri i povremeno teško objašnjivim potezima, Wu je prvi stigao do meč-lopte i poveo 17:16, ali se ni tada Murphy nije predao. Uostalom, tko je ikada postao svjetski prvak nakon 21 godine? Međutim, baš tada pretvorio se u igrača koji je previše kalkulirao.

To se osobito vidjelo u posljednjem frameu, kada je Murphy imao solidnu poziciju na stolu nakon fantastičnog safetyja, ali se i sam odlučio za defenzivan udarac i više nije ustao sa stolice.

Barem ne dok nije došao trenutak da čestita suparniku.

Zanimljivo, Wu je tri mjeseca mlađi nego što je Murphy bio kada je osvojio svoju prvu i do danas jedinu titulu 2005. Ispred njega na listi najmlađih prvaka ostao je samo Stephen Hendry, koji je prvu od sedam titula osvojio još 1990. kao 21-godišnjak.

Uz nagradu od 500.000 funti (poraženom finalistu pripalo je 200.000), Yize je skočio na četvrto mjesto svjetske rang-liste i to nakon što je sezonu započeo izvan elitnih 16 igrača.

Njegova jedina titula u karijeri bila je ona na International Openu u Nanjingu.