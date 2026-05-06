Kraj za hrvatske stolnotenisače na Svjetskom prvenstvu

Guliver Images

Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija ostala je bez plasmana u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Londonu, nakon što je u dvoboju osmine finala izgubila od Švedske s 0-3.

Favorizirana Švedska nije dozvolila nikakvo iznenađenje, slavila je s 3-0.

U prvom meču Anton Kallberg je pobijedio Tomislava Pucara s 3-1 (12-10, 8-11, 11-3, 11-8). U drugom susretu je Truls Moregard porazio Andreja Gaćinu s 3-2 (11-6, 10-12, 11-9, 6-11, 11-5), da bi Elias Ranefur s 3-0 (11-5, 11-6, 11-5) porazio Filipa Zeljka.

Podsjetimo, hrvatske stolnotenisačice oprostile su se od Svjetskog prvenstva još u utorak, nakon što su u 16-ini finala izgubile od Japana s 0-3.