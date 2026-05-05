Hrvatske stolnotenisačice očekivano ispale sa Svjetskog ekipnog prvenstva

Očekivano su se hrvatske stolnotenisačice od Svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu oprostile u šesnaestini finala, previsoka prepreka je bila reprezentacija Japana koja je bez izgubljenog seta slavila s 3-0.

Japanke su na posljednjih pet svjetskih prvenstava osvajale srebrne medalje, a hrvatski izbornik je odlučio u ovom meču priliku dati mlađim igračicama poput Dore Ćosić i Andreje Pavlović kako bi stekle potrebno iskustvo na velikoj sceni.

Sve su tri japanske igračice pobijedile hrvatske predstavnice bez izgubljenog seta. Prvo je Honoka Hashimoto s 11-7, 11-4, 11-9 bila bolja od Hane Arapović. Potom je Miwa Harimoto svladala Doru Ćosić s 11-6, 11-2, 11-6, dok je za kraj Rin Mende bila bolja od Andree Pavlović s 11-1, 11-2, 11-9.

U srijedu će na Svjetskom prvenstvu ponovno nastupiti hrvatski stolnotenisači i to u meču osmine finala. Suparnik još nije poznat, bit će to pobjednik dvoboja u kojem se sastaju Šveđani i Mađari.