Senzacija u Londonu: Kina izgubila prvi put nakon 31 godine, a onda upisala i drugi poraz zaredom

Muška stolnoteniska reprezentacija Južne Koreje ostvarila je veliko iznenađenje na Svjetskom ekipnom prvenstvu u Londonu, pobijedivši Kinu 3:1 i tako prvi put nakon 31 godine svladavši najveću svjetsku silu. Time je prekinut i dugogodišnji niz neporaženosti Kine na svjetskim ekipnim prvenstvima.
Kina je povela nakon uvjerljive pobjede Lina Shidonga, no Južna Koreja je preokrenula zahvaljujući Oh Jun-seongu i Ahn Jae-hyunu, a upravo je Oh potvrdio povijesnu pobjedu u odlučujućem meču. Vrijedi istaknuti da za Kinu nije nastupio prvi igrač svijeta Wang Chuqin.
Dan kasnije Kina je doživjela još jedan poraz, ovoga puta od Švedske rezultatom 3:2. Iako je Wang ponovno bio siguran u svom meču, Šveđani su preokretom stigli do iznenađujuće pobjede, a ključni bod donio je Anton Kallberg.
Unatoč dvama porazima, Kina je prošla dalje zahvaljujući pobjedama protiv Engleske i Australije te će u osmini finala igrati protiv Rumunjske.
