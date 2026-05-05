Senzacija u Londonu: Kina izgubila prvi put nakon 31 godine, a onda upisala i drugi poraz zaredom

Kina je povela nakon uvjerljive pobjede Lina Shidonga, no Južna Koreja je preokrenula zahvaljujući Oh Jun-seongu i Ahn Jae-hyunu, a upravo je Oh potvrdio povijesnu pobjedu u odlučujućem meču. Vrijedi istaknuti da za Kinu nije nastupio prvi igrač svijeta Wang Chuqin.

Dan kasnije Kina je doživjela još jedan poraz, ovoga puta od Švedske rezultatom 3:2. Iako je Wang ponovno bio siguran u svom meču, Šveđani su preokretom stigli do iznenađujuće pobjede, a ključni bod donio je Anton Kallberg.

Unatoč dvama porazima, Kina je prošla dalje zahvaljujući pobjedama protiv Engleske i Australije te će u osmini finala igrati protiv Rumunjske.