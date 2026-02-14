Slab nastup Filipa Zubčića u veleslalomu na ZOI, Brazilac uvjerljivo vodeći

Olimpijske igre 14. velj 20269:30 > 10:58 0 komentara
Guliver image

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo je 16. mjesto nakon prve vožnje veleslaloma na Zimskim olimpijskim igrama u Bormiju zaostavši za vodećim Brazilcem Lucasom Braathenom Pinheirom skoro tri sekunde.

Prvi se niz stazu Stelvio u Bormiju spustio Brazilac Lucas Braathen Pinheiro ostvarivši najbrže vrijeme prve vožnje, 1:13.92.

Najveći kandidat za zlato i branitelj naslova iz Pekinga Švicarac Marco Odermatt bio je drugi sa 0.95 sekundi zaostatka, dok je treći još jedan Švicarac Loic Meillard sa 1.57 sekundi minusa.

Zubčić je startao kao 13. od 81 prijavljenog veleslalomaša. Hrvatski skijaš je već na prvom prolazu imao 0.94 sekunde zaostatka, na drugom 1.75, na trećem 2.49, a na kraju 2.67 sekunde zauzevši na koncu 16. mjesto nakon što je nastupilo prvih 40 od 81 skijaša.

Duga vožnja je na rasporedu u 13.30 sati.

Zubčiću je ovo četvrti olimpijski veleslalom. Na prvom, u Sočiju 2014. nije došao do cilja prve vožnje. Na drugom, u Pjongčangu 2018., osvojio je 24. mjesto, a prije četiri godine u Pekingu je ostvario svoj najbolji rezultat na Igrama, osvojivši 10. mjesto, čime je nadmašio 12. mjesto u alpskoj kombinaciji iz Pjongčanga.

Osim u veleslalomu, Zubčić će u Bormiju nastupiti i u slalomu, koji je na rasporedu u ponedjeljak, 16. veljače, a na kojem će mu se pridružiti Samuel Kolega i Istok Rodeš.

10:58

Zubčić je 16.

Hrvatski skijaš Filip Zubčić je na 16. poziciji nakon nastupa 30 skijaša. Za vodećim Brazilcom Braathenom ima zaostatak 2.67 sekunde.

10:46

Kad je druga vožnja?

Druga je vožnja na rasporedu od 13.30 sati.

10:42

Odustao još jedan skijaš

Sa startnim brojem 21 odustao je i Talijan Luca de Aliprandini.

10:38

Zubčić pao na 15. mjesto

Nakon nastupa 19 skijaša Filip Zubčić se nalazi na 15. mjestu...

10:35

Prvo odustajanje u Bormiju

Belgijac Sam Maes prvi je koji je odustao u veleleslalomu u Bormiju, nastupio je sa startnim brojem 17.

10:34

Zubčić je 13.

Nakon prvih 15 skijaša Zubčić se nalazi na 13. mjestu.

10:26

Loš nastup Zubčića

Filip Zubčić za Braathenom ima zaostatak 2.67. Nimalo uvjerljiv nastup našeg skijaša...  

10:21

Bliži se nastup Zubčića

Još samo jedan skijaš do nastupa Zubčića!

10:19

Trenutni poredak vodećih

Nakon prvih 10 nastupa skijaša, prva trojica su - 1. Braathen,  2. Odermatt (+0.95), 3. Meillard (+1.57).

10:16

Loša vožnja Slovenca

Slovenac Žan Kranjec zauzeo je sedmo mjesto, nastupio je s rednim brojem 8, zaostatak mu je 2.11. Inače, stazu je postavio njegov trener.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Olimpijske igre