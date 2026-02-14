Slab nastup Filipa Zubčića u veleslalomu na ZOI, Brazilac uvjerljivo vodeći

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo je 16. mjesto nakon prve vožnje veleslaloma na Zimskim olimpijskim igrama u Bormiju zaostavši za vodećim Brazilcem Lucasom Braathenom Pinheirom skoro tri sekunde.

Najveći kandidat za zlato i branitelj naslova iz Pekinga Švicarac Marco Odermatt bio je drugi sa 0.95 sekundi zaostatka, dok je treći još jedan Švicarac Loic Meillard sa 1.57 sekundi minusa.

Zubčić je startao kao 13. od 81 prijavljenog veleslalomaša. Hrvatski skijaš je već na prvom prolazu imao 0.94 sekunde zaostatka, na drugom 1.75, na trećem 2.49, a na kraju 2.67 sekunde zauzevši na koncu 16. mjesto nakon što je nastupilo prvih 40 od 81 skijaša.

Duga vožnja je na rasporedu u 13.30 sati.

Zubčiću je ovo četvrti olimpijski veleslalom. Na prvom, u Sočiju 2014. nije došao do cilja prve vožnje. Na drugom, u Pjongčangu 2018., osvojio je 24. mjesto, a prije četiri godine u Pekingu je ostvario svoj najbolji rezultat na Igrama, osvojivši 10. mjesto, čime je nadmašio 12. mjesto u alpskoj kombinaciji iz Pjongčanga.

Osim u veleslalomu, Zubčić će u Bormiju nastupiti i u slalomu, koji je na rasporedu u ponedjeljak, 16. veljače, a na kojem će mu se pridružiti Samuel Kolega i Istok Rodeš.